Порошенко заявил о переходе красных линий и рассказал о возвращении в Украину

В ДБР ожидают, что экс-президент появится и будет давать показания в четверг, 23 декабря.

Пятый президент Украины и действующий народный депутат Петр Порошенко отреагировал на подозрение о государственной измене и содействии терроризму, которое ему в понедельник, 20 декабря, объявило Государственное бюро расследований (ГБР). Он опубликовал видеоролик в соцсетях, в котором все обвинения в свой адрес отвергает, говорит, что находится в Варшаве и планирует возвращаться в Украину, но не тогда когда его ждут в ДБР.

О дальнейших перипетиях вокруг "угольного дела" Порошенко говорится 21 декабря в сюжете ТСН.19:30.

Бывший президент фигурирует в уголовном производстве из-за покупки угля на территориях, которые контролируют боевики "ЛНР" и "ДНР". Оно осуществляется по статьям УК Украины о финансировании терроризма, государственной измене и создании террористических организаций.

По данным следствия, Порошенко способствовал заключению договоров с псевдореспубликами, а его сообщником по этому делу считают Виктора Медведчука.

Адвокаты Порошенко отрицают преступный умысел экс-президента и говорят, что эти закупки были вынужденным шагом, чтобы не допустить кризиса в энергетике. Версию самого политика в ДБР хотели услышать еще в пятницу, 17 декабря. Ему пытались вручить повестку, но Порошенко быстро сел в свой автомобиль и уехал.

В своем видеообращении, опубликованном после того, как вручение подозрения произошло после отправки документа по почте, Петр Порошенко утверждает, что намерен находиться за границей до начала следующего года и вернуться в Украину в первой половине января — "по своему графику".

Пятый президент называет действия против него незаконными и обещает поговорить обо всем по возвращении. "Предъявление подозрения главе государства в государственной измене, финансировании терроризма – это переход красных линий", — говорит в опубликованном видеообращении Порошенко.

Политолог Владимир Фесенко не сомневается, что Петр Порошенко вернется в Украину и будет давать показания. Впрочем, его реакцию по вызову в ДБР считает умышленной политизацией дела. "Есть расследование – и правильно было бы прийти и дать объяснение по этому делу. Пока что речь идет о подозрении, которое нужно еще доказать”, — заметил эксперт.

Ситуация в 2014 году, когда Украина потеряла шахты, которые добывают антрацит и на которых работало большинство ТЭЦ, действительно была сложной. Чтобы не допустить кризиса в энергетике, тогда был заключен контракт на поставку угля из Южно-Африканской республики. Но впоследствии разгорелся скандал якобы из-за его плохого качества.

На заседании СНБО именно тогдашний президент Петр Порошенко потребовал отменить соглашение. Как напоминает тогдашний министр энергетики Юрий Продан, против ответственных за закупки в ЮАР даже возбудили уголовное дело, которое за полтора года развалилось. Он говорит, что выступал категорически против поставок из ОРДЛО. Однако уже после отставки Продана эти соглашения все-таки подписали. Причем на бумаге уголь был из шахт, которые его даже не добывали или добывали в минимальном количестве.

“Возникает вопрос, почему именно эти объекты были выбраны. И потому правоохранители должны проверить этот факт, а также кто именно давал приказ подписать эти договора, потому что я не знаю. Так же – непонятно – действительно ли этот уголь добывался и платились ли эти деньги шахтерам”, — заметил бывший чиновник.

Владимир Фесенко предполагает, что расследование может затянуться на годы. Впрочем, надеется, что оно ответит, почему детали соглашения были настолько конфиденциальными. Ведь Украина не раз на государственном уровне имела соглашения с оккупантами – и к ним возникало меньше вопросов.

Несмотря на сегодняшнее заявление Порошенко, в Государственном бюро расследований его все же ждут в четверг, 23 декабря, в 10.00. Если же он не появится, то будут ходатайствовать об избрании меры пресечения. Какой именно она будет – пока неизвестно.

Порошенко выложил в соцсети видеоролик с реакцией на подозрение | Новости Украины

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