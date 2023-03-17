Porsche за 500 грн доната: во Львове необычно собирают деньги на дроны для ВСУ

Выиграть авто может каждый, кто задонатит от 500 гривен.
Львовские волонтеры разыгрывают элитную машину, чтобы собрать деньги на дроны для военных. Чтобы стать участником лотереи, нужно пожертвовать от пятисот гривен. Волонтеры уже собрали восемь миллионов гривен, хотя авто в семь раз дешевле, говорится в ТСН.
Спортивный автомобиль белого цвета с темно вишневым салоном и деревянной отделкой. Уже через несколько дней этот автомобиль может выиграть любой, если задонатит ВСУ. "Машина 2014 года, в идеальном состоянии, потому что 43 тысячи пробега в машине", — говорят волонтеры.
Эту машину разыгрывают, чтобы собрать деньги на дроны, в которых нуждается очень много подразделений, которые и обратились к волонтерам.
Машину бесплатно предоставила лизинговая компания, ее стоимость более миллиона гривен. А чтобы закупить более ста дронов нужно в десять раз больше денег. “Есть предложения – продайте машину! Почему вы собираете деньги, неужели не проще продать машину? Не проще, потому что стоимость машины около 1,2 млн грн, а мы уже собрали 8 с половиной млн гривен. Элемент лотереи он все же присутствует, и за счет этого мы получаем охват для этого сбора”, — отмечают волонтеры.
Выиграть авто может каждый, кто задонатит от 500 гривен. Взносов можно делать сколь угодно, это увеличивает шансы. Так зимой волонтеры разыгрывали внедорожник и купили более сотни дронов. Их раздали на 31 подразделение. “Предыдущий розыгрыш у нас состоялся – выиграл человек, который донатил 500 грн. Это лотерея”, — говорят организаторы собрания.
Дроны очень нужны, потому что функциональны, говорят волонтеры. Запросы от военных получают каждый день, потому что дроны — расходный материал. Враг их тоже уничтожает, поэтому квадрокоптеров всегда не хватает. Их не хватает уже и на рынке. “Они заканчиваются в Европе, поэтому еще один призыв, просьба, чтобы массово сейчас дать возможность купить, массово скупить оставшееся у европейских дистрибьюторов. Есть проблема, сегодня китайский производитель остановил поставки в этом месяце своим европейским дистрибьюторам”, — добавляют волонтеры.
Благодаря акции волонтеры уже собрали более 8 миллионов гривен и рассчитывают, что удастся больше. Победителей выберут по программе "Рандом" — онлайн, в воскресенье.
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