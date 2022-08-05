Порт "Черноморск" возобновил судоходство: из Украины следует уже три сухогруза с 57 тысячами тонн зерна

Сегодня из порта Одессы и Черноморска уже отправились три судна с кукурузой, всего – 57 тысяч тонн.

Зерно на трех сухогрузах следует в Великобританию, Ирландию и Турцию. Об этом в эфире марафона "Единых новостей" в слоте ТСН сообщил представитель штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Караван стартовал из Одессы и порта "Черноморск", три судна они выходят и идут по проложенному курсу. 57 тысяч тонн украинской кукурузы уходят в Великобританию, Ирландию и Турцию. Порт «Черноморск» можно приветствовать с возобновлением судоходства. Надеюсь, что Турции и ООН удастся выдержать и безумное давление соответствующее стране агрессора и не допустить того, что гарантии безопасности не будут выполняться», — говорит он.

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В это же время в Ливан подходит первый корабль с нашим зерном, который вышел 1 августа из Одессы и прошел через Стамбул.

А сухогрузу "Лаодикея", на борту которого краденные украинские мука и ячмень, позволили покинуть ливанский порт Триполи.

Доказательства, предоставленные нашей стороной, тамошнюю генпрокуратуру не удовлетворили. МИД Украины заявил, что разочаровано решением суда, ведь это фактически поощряет Россию к продолжению краж.

Корабль погрузили в оккупированном Крыму, муку и ячмень доставили с захваченных территорий в Херсонской области и Запорожье.

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