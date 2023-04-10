Прорыв плотины грозит наводнением десятилетия: в Ровенской области все активнее поднимается вода

Большая вода пришла в Ровенскую область, реки выходят из берегов, затапливают огороды и уходят на поля и если ее не сдержать, она способна прорвать дамбы, говорят специалисты. Тогда мощное наводнение будет угрожать почти восьми десяткам населенных пунктов. Такого на Полесье не было минимум 10 лет, говорится в ТСН.

Воды в погребе по косточкам. "Утром 40 ведер воды, вечером 40 ведер воды, чтобы спасти картошку", — говорят местные, как спасают погреба.

К богатой на воду весной на Полесье привыкли, но такого как сейчас давно не видели. Местные пытаются уберечься от наводнения, но большая вода угрожает не только здешним, в ближайшее время может затопить почти 5 тысяч хозяйств. "Впервые за 10 лет мы имеем наводнение, настоящее наводнение", — говорят люди.

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Реки резко вышли из берегов, поднялся уровень грунтовых вод, соответственно уровень воды в магистральных каналах. Все из-за резкого таяния снега и обильных дождей, в марте выпало почти 62% осадков годовой нормы, объясняют специалисты. “За сутки практически до двухмесячной нормы у нас выпадало, что повлекло за собой угрозу подтопления почти 77 населенных пунктов. "Работает круглосуточно 72 насосные станции откачки, сформировано 10 аварийных бригад и сейчас работает 31 единица техники", — рассказывают чиновники, как спасают от подтопления.

Страдают от излишней воды и поля, но озимье уже изрядно подтопило.

Похожая ситуация была в 2013, рассказывают в водном хозяйстве. Тогда половодье удалось остановить. А вот в 99-м – нет. Большая вода накрыла сразу несколько областей – Ровенщина, Волынь, Львовщина, Закарпатье.

Прорывала дамбы, разрушала мосты и дороги, людей пришлось эвакуировать. Эти события снимал оператор ТСН Александр Ковтунец. “На лодке плыли по реке, местные говорили, что это улица была. И все дома слева, справа были затоплены, приходили к людям домой, у них мебель, бытовая техника, они на веревках подвешивали к потолку”, — вспоминает он.

Чтобы этого не произошло в этом году, в регионе пытаются укрепить плотины. Избежать беды поможет и сухая погода, если будет солнечно, через несколько недель половодья все-таки сократится, уверенны специалисты.

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