Посадили на самолет обратно: из Грузии без объяснений депортировали украинцев, прилетевших туда на отдых

Посадили на самолет обратно: из Грузии без объяснений депортировали украинцев, прилетевших туда на отдых

В Грузии украинцам не объяснили причины отказа во въезде.

Из Грузии 19 ноября депортировали украинского журналиста и волонтера, который прилетел туда на отдых. Также в страну не впустили и прибывшего вместе с ним друга.

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Об этом автомобильный журналист, общественный деятель и волонтер Павел Кащук рассказал в комментарии ТСН.ua.

Павел Кащук отметил, что он вместе с друзьями прилетел в Грузию на отдых. Однако в аэропорту Тбилиси его и еще одного друга без причины депортировали из страны.

Фото: Павло Кащук

"Со мной было четверо друзей. Первые трое прошли, а того, кто со мной был, автоматически не пустили. При чем мне сначала вернули документы и я снова на паспортный контроль попал. Там проверили COVID-сертификат, однако тогда ко мне подбежал мужчина в гражданскому и забрал документы. Нас с другом отвели в зону транзита и оставили на полтора часа. Затем нам очень решительно рекомендовали сесть в самолет, не показав никаких документов о депортации", — рассказал Павел Кащук.

По словам украинца, из-за того, что его с другом депортировали, в Грузии даже задержали самолет, летевший в Украину. Документы ему вернули только в Киеве.

"У нас были все подтверждения гостиниц, аренды авто, билеты обратно. Мы не в Тбилиси летели, а на Казбек. У меня создалось впечатление, что был указ "сверху" не впускать нас в Грузию", — говорит Павел Кащук.

Павел Кащук отмечает, что в тот же день в Грузию не пустили также двух украинских правозащитников. Волонтер рассказал, что его не пустили в страну вероятно из-за его антироссийской позиции и активной общественной деятельности в Украине.

Павло Кащук

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