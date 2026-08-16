"Посадите в собачью будку": шокирующая история 44-летней киевлянки, чей крик об одиночестве всколыхнул соцсети

44-летняя Марина из-за отчаяния попросилась в приют для животных

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В Киеве прикованная к постели женщина попросилась в приют для животных Звонок, который озадачил даже опытных волонтеров, поступил в один из киевских приютов для животных. 44-летняя Марина рассказала, что по болезни прикована к постели и находится в полном отчаянии. Единственным ее утешением остается кошка Алиса, а выжить помогает соседка.

Об этом случае рассказала владелица приюта для животных с инвалидностью Ольга Добренко. В Сети сотни людей откликнулись с желанием помочь немощной женщине.

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«Готова жить с животными, лишь бы не в одиночестве»

Ольга Добренко признается: когда подняла трубку, ожидала услышать привычную просьбу пристроить четырехлапого.

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«Когда Марина мне позвонила по телефону, то я подумала, что она хочет пристроить животное в приют. Но Марина, плача, сказала, что в приют хочет сама — мол, готова жить вместе с кошками или собаками. Она не может ходить, имеет диагноз с осложнениями — туберкулез позвоночника. У женщины было такое отчаяние и депрессия, что она попросилась взять ее жить к животными. От услышанного у меня был ступор. Мы побеседовали с Мариной, и она попросила написать о ней. Она рассказала, что очень любит животных и если будет переезжать куда-нибудь, то только с кошкой Алисой, никому ее не отдаст. Поэтому я решила дать этой истории огласку», — рассказывает Ольга Добренко.

По словам Ольги, они общались по телефону несколько раз за три дня, после чего депрессивное настроение Марины постепенно исчезало. Женщина вела себя абсолютно адекватно, присылала собственные фото и была благодарна за поддержку. Волонтер опубликовала пост о ней в соцсетях.

Инвалидная тележка, которая не помещается в лифт

Марина рассказала Ольге, что социальные работники и врачи ее не посещают, а недавно предоставленной инвалидной коляской пользоваться трудно.

«Ей предоставили инвалидную коляску, только она слишком большая и не помещается в лифт. Чтобы попасть в кабину, приходится откручивать одно колесо, а затем на первом этаже снова его прикручивать. Только так женщина может выходить на прогулки и попасть, например, в магазин или аптеку», — пересказывает слова киевлянки Ольга.

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В таком состоянии женщина находится уже три года. Единственная ее опора в повседневной жизни — соседка Елена.

«За Мариной ухаживает ее соседка Елена. Ежедневно она находит время, чтобы ее посетить — покормить, помыть, накормить кошку Алису. Кстати, кошку Марине принесла Елена, чтобы той было не так грустно и кто-то бегал по комнате. Сама же Елена ухаживает за мужчиной после инсульта. Но обходить двух лежащих ей очень сложно», — добавляет Ольга Добренко.

Мечты о социуме и собственном деле

Несмотря на тяжелую ситуацию, Марина стремится жить полноценной жизнью. Она мастерит украшения из натурального камня и показала фотографии своих работ зоозащитнице.

«Украшения действительно хорошие. Марина мечтает попасть в пансионат, где живут другие люди. Она рассказывала мне, что научит соседок плести браслеты и таким образом они смогут зарабатывать дополнительные средства на лекарства и памперсы. То есть человек стремится к лучшему, он хочет жить, несмотря на свой диагноз. Марина говорит, что ей очень хочется быть среди людей — общаться, что-то вместе делать, дружить. В своей квартире она дичает и, простите, ждет соседку как на солнце, потому что она хоть с ней поговорит. Ну, разве от такой жизни не будет отчаяния и желания жить с собаками?», — отмечает Ольга.

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Украшения, которые делает Марина

Женщина проживает в Оболонском районе столицы. В разговоре с волонтером она отмечала, что дети не могут ей помогать, поэтому хотела бы сдавать квартиру и за эти средства жить в частном пансионате.

«Это личная жизнь, поэтому я подробно не расспрашивала об отношениях с детьми, потому что в жизни всякое случается. О детях Марина сказала мне коротко — не могут ей помогать. Марина рассказывала, что хотела бы попасть в частный пансионат, а не в государственный, потому что наслушалась историй об их условиях. У нее была идея сдавать квартиру, а на эти средства получить место в пансионате. Собственно, наш разговор завершился тем, что я поделилась с ним контактами такого заведения», — рассказывает зоозащитница.

Внезапное исчезновение и проверка соцслужб

После того как Марина согласилась пообщаться с представителями частного заведения и журналистами, она внезапно перестала выходить на связь.

На публикацию в Сети отреагировали мэрия и Управление социальной защиты Оболонского района. Специалисты выехали по адресу жительства женщины.

«Ни один из контактных номеров ни матери, ни дочери не отвечал. На место, где проживает женщина, выехали представители соцслужб, но дверь им никто не открыл. Опрошенные соседи рассказали, что предварительно женщина проживает в квартире с мужчиной, который ведет асоциальный образ жизни, а ее дочь живет в деревне. Социальные работники оставили женщине контактный номер для связи. Соседка, которая ухаживает за женщиной тоже не открыла дверь», — сообщили в ТСН.ua в Территориальном центре социальной помощи Оболонского района.

Ясность в ситуацию удалось внести позже, когда по адресу приехала 25-летняя дочь Марины Ярослава. Она вместе с социальными работниками вошла в помещение.

«Квартира чистая, неприятных запахов там нет, женщина ухожена и аккуратно одета — с прической и маникюром. Женщина принесла извинения перед дочерью, мол, она была в подавленном психологическом состоянии и ей нужно было с кем-то поговорить, поэтому и набрала приют», — рассказали ТСН.ua представители центра.

Там добавляют: женщина утверждает, что ее слова были несколько искажены в посте, а дочь на самом деле за ней ухаживает. Также объяснила, почему больше суток не отвечала на звонки — она опасается незнакомых номеров.

«Дочь жила в селе, потому что у матери появился мужчина, а он дочери не нравился, она с ним не могла ужиться, потому и переехала. Сейчас мужчина ушел от Марины, и дочь говорит, что переедет к матери, чтобы ухаживать за ней каждый день. Оба уверяют, что отношения у них хорошие», — объясняют в Территориальном центре.

Версия дочери: перепады настроения и любовь

Ярослава, в комментарии ТСН.ua рассказала свою версию событий, отмечая, что во время звонка в приют ее просто не было рядом из-за работы.

«Мама, когда нервничает, может звонить кому угодно. К сожалению, меня в этот момент не было дома. Я к ней приезжаю, я ей помогаю. Есть возможность сбросить деньги — присылаю. За ней ухаживал ее мужчина, ее любовь. Он ее не выдержал и ушел. Она осталась одна, вот и позвонила… Я не могла в это время приехать, потому что работала», — рассказывает Ярослава.

Дочь признает, что отношения между ними бывают натянутыми, но отрицает обвинения в ненадлежащем уходе.

«Она меня никуда не выгоняет, и я ее никуда не выгоняю. Но чтобы я ее оставила неубранной или в чем-то обделила, такого не было. Нам помогает соседка Елена, у нее тоже лежащий мужчина. Я могу ей довериться и попросить посмотреть за мамой, но в тот вечер у нее не получилось зайти, а мама из-за ее перепадов настроения начала звонить, чтобы ее «посадили в собачью будку». Вот так и вышло, как вышло. Я уже принесла извинения соцработникам, потому что понимаю, как это все со стороны выглядит», — говорит Ярослава.

Что говорит сама Марина: паническая атака от одиночества

Женщина поведала свою историю. Говорит, что не ходит уже больше трех лет. А стала инвалидом из-за того, что ее ударил мужчина, с которым они прожили девять лет.

Юрий ударил ее по позвоночнику, после чего болезнь — туберкулез позвоночника — начала прогрессировать. Марина говорит, что простила мужчину, потому что нуждалась в уходе, а он обещал, что «не оставит и будет рядом до конца». В этот период у Марины умерли отец и мать. Она жила с Юрием, но, как говорит женщина, он выпивал и покидал ее.

Десять месяцев назад они с мужем разошлись. Но он не сжился со своей новой пассией и позвонил Марине, сказал, что готов вернуться, и все будет хорошо.

«Мы поговорили с детьми — они уехали жить под Киев, откуда родом зять. Им тоже нужен отдых, ведь уже третий год мной занимаются. Мы разъехались. Всё было хорошо два месяца. А на этой неделе муж получил зарплату и на выходных начал выпивать, а потом пошел на работу и пропал, не звонил по телефону. Затем пришел поздно и пьян. Мы не ссорились, но оказалось, что и с моей карточки исчезли деньги, он их потратил, а потом снова ушел и пропал. Я знаю куда — к другой женщине. Все это совпало в один момент и на меня напала моментальная паника», — рассказывает ТСН.ua Марина.

Женщина позвонила в приют из-за отчаяния, которое ее охватило: она беспомощна в квартире, муж ушел, дочь за городом, соседка в тот вечер не пришла.

«Все как-то совпало в один момент. Началась истерика и паника, а еще меня донимал пролежень на спине. Я набрала в поиске «приют» и позвонила по первому телефону, который висветился, а оказалось, что это приют для животных. Я разговаривала с Ольгой, попросила ее о помощи, рассказала, что лежачая и о своем диагнозе, обстоятельствах. Она мне сказала, что не может меня поселить, потому что у нее приют для собак. Я принесла извинения и объяснила, что очень растеряна и не знаю, что мне делать. Попросила ее номер социальной службы или пансионата, потому что никаких номеров нет. Ольга пообещала помочь и сказала, что попытается что-нибудь сделать. Я послала ей свои фото, но не думала, что это будет пост в сети. Пожалуй, я очень доверчивая. Что Ольга написала, я не читала, но не думаю, что что-то плохое. Словом, как-то так все совпало в одну кучу», — рассказывает Марина.

Марина попросилась в приют для собак

Она рассказывает, что не брала телефон, потому что он был на зарядке и упал между столом и кроватью. Поднять она его не могла. А в пятницу вечером приехала дочь и прибыли представители социальной службы. Все переживали, что с женщиной что-то случилось.

«Они увидели, что в квартире убрано, живут не алкаши. Я не злоупотребляю, могу выпить для настроения, но в меру под что-нибудь вкусное или пива к тарани. Так и говорила соцработнику. Написала заявление на помощь, также я просила социальных работников наведываться ко мне раз или два в неделю, убрать, может, смогут разрабатывать ноги. Я ведь ничего не знала, а оказывается, можно бесплатно получать памперсы от социальной службы», — признается Марина.

Женщина уверяет, что дочь за ней ухаживает, она оформила попечительство над матерью и занималась оформлением ее инвалидности. Уточняет, что большую инвалидную коляску они купили сами, а от социальной службы в июне получили вторую, более удобную для поездок в лифте.

«Я ничего плохого не хотела сделать и на дочь не наговариваю. Просто мне было очень больно от того, что осталась одна, а рядом только кот. А сейчас стыдно и неприятно, что такая ситуация возникла», — говорит, едва сдерживая слезы, женщина.

«Она просто хочет чувствовать себя нужной»

Ольга Добренко тоже говорит, что Марина не могла ей звонить по телефону под действием алкоголя. Она подчеркивает: главная проблема Марины — деструктивная атмосфера и изоляция.

«Из наших разговоров я ни разу не заметила признаков опьянения. Марина всегда общалась адекватно, у нее есть мечты и планы. Но она как дерево, которое режут, а его держат собственные корни. Представьте: как человеку, нуждающемуся в постоянном уходе, жить в атмосфере, где ты целый день одна, да еще и прикованная к постели, беззащитная и брошенная? От такой жизни каждый может сломаться. Думаю, она просто хочет вырваться из этих условий, поэтому попросила забрать ее к собакам. А сейчас ее за это отругали. На самом деле ей нужны люди, общение и чувство собственной ценности. Она полностью зависит от своего окружения. Хочется верить, что после этого случая социальные службы будут чаще посещать Марину и она действительно больше не будет оставаться сама», — заключает Ольга.

Во время войны многие нуждаются в помощи — кто-то потерял дом, кто-то здоровье, а кто-то, к сожалению, жизнь. После огласки истории Марины социальные службы обещают держать ситуацию на контроле. Ведь впереди сложная зима и одинокие граждане могут столкнуться с еще большими испытаниями. Важно, что на проблемы женщины обратили внимание и не прошли мимо. Вероятно, есть люди, нуждающиеся в помощи еще больше, но эта история напоминает всем нам о важности отзывчивости и взаимоподдержки.

Дата публикации 11:26, 11.07.26 Количество просмотров 21 Елена Зеленская посетила уникальный инклюзивный «Космотабирь» в Киеве

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