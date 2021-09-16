Посадка самолета с сломанными шасси и спасение пострадавших: на Киевщине провели учения на случай авиакатастроф

Посадка самолета с сломанными шасси и спасение пострадавших: на Киевщине провели учения на случай авиакатастроф

Спасатели сымитировали несколько самых распространенных неисправностей воздушных судов.

Посадка самолета с сломанными шасси, воспламенением топливных баков и спасение пострадавших: полномасштабные учения на случай авиакатастроф устроили в аэропорту "Борисполь". На одной из двух взлетных полос сымитировали несколько самых распространенных неисправностей воздушных судов. А спасатели на скорость — вытаскивали пассажиров, — говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Над главным аэродромом страны — мчится военный вертолет. На земле — горят обломки. Это — самый страшный из возможных сценариев — крушения.

По легенде учений, недалеко от аэропорта "Борисполь" разбился военный самолет АН-26. Первым, на поиски пропавшего судна в воздух поднимают вертолет МИ-8. На место десантных первых спасателей.

Пока те ищут уцелевших, к месту Троще прибывают наземные поисковые группы. Медики — натягивают палатки. Другие — гасят пламя и эвакуируют раненых.

Со штатными спасателями аэропорта — маневры отрабатывают военные, полицейские и медики "Красного Креста". В общем — 35 единиц техники и 175 спасателей.

Хоть это и обучение — на кону каждая минута. Сэкономленное время — потенциально спасенная жизнь.

Рядом — на полосу заходит самолет. Так выглядит "твердое" приземления с поломанными шасси. Сначала — пролет над землей, чрезвычайники оценивают неисправность.

Судно — идет на дополнительный круг. Между тем на взлетную полосу — наносят специальную пену. Она имеет смягчить столкновение и отделить воздух от разлитого горючего. Чтобы то — не загорелось. Именно так — самолет садился здесь в последний раз 2003. Без переднего шасси — земли достались целыми все пассажиры.

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Если борт таки занялся — на земле его уже ждут несколько пожарных бригад. Тонну разлитого керосина — гасят за каких-то 15-ть секунд. Разблокировать двери, напялить трап и извлечь пассажиров — еще две минуты. Такие у спасателей нормативы.

Похожие обучения служащие отрабатывают раз в три года. Все — чтобы авиация и дальше оставалась самым безопасным видом транспорта.

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