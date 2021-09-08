Посекло осколками: что известно о состоянии тети с племянником, которые пилили болгаркой боеприпас

Посекло осколками: что известно о состоянии тети с племянником, которые пилили болгаркой боеприпас

Мужчина сейчас в реанимации. Состояние крайне тяжелое, есть угроза жизни. Его тетка в травматологии.

Осколками посекло двух людей на Ровенщине. Просто на сельском дворе взорвался патрон для крупнокалиберного оружия. Оказалось, что 54-летний мужчина со своей тетей пытались его разрезать "болгаркой". С множественными ранениями обеих госпитализировали.

Зачем те двое резали боеприпас и где его нашли, о этом 8 сентября говорится в "Спецкор" на "2+2".

Разбита лавка и кровь — именно на этом дворе произошел взрыв, тяжело травмировавший сразу двух человек.

Господин Федор, который живет рядом сначала услышал выстрел. Затем от соседей раздались крики о помощи и он бросился к ним. За считанные минуты к раненым: 54-летнему Юрию и его 71-летней тети Марии примчалась "скорая".

Также читайте В Ивано-Франковской области ветеран АТО подорвался на гранате

"Множественные рваные осколочные раны лица, шеи, грудной клетки и ампутированный палец", — говорят медики о состоянии женщины.

С многочисленными ранениями был и человек. Он сейчас в реанимации. Состояние крайне тяжелое, есть угроза жизни. Его тетка в травматологии. Медики с ней общаться не позволяют.

Скорее всего, это был патрон к крупнокалиберного оружия времен Второй мировой, говорят в полиции. Пострадавшие патрон нашли в лесу, предполагают соседи. Но им не в толк, как можно решить его резать.

Спасатели предупреждают, что даже небольшой патрон в боевом состоянии может убить или покалечить. Опасных находок от мировых войн на Ровенщине немало. Еженедельно в лесах и на полях находят тридцать боеприпасов. А за год пиротехники обезвреживают более три тысячи снарядов, радиус поражения которых от трехсот метров до полутора километров.

"Нельзя брать в руки, нельзя переносить, нельзя бросать в костер, сдавать на металлолом — это категорически запрещено", — отмечает пресс-секретарь ГСЧС Ровенской области Дмитрий Мельник.

Если нашли патрон или снаряд — необходимо уведомить спасателей и полицию. Ведь за незаконное обращение с боеприпасами теперь пострадавшим грозит уголовное производство.

Напомним, что под Кривым Рогом 33-летний мужчина подорвался на боеприпасе времен Второй мировой войны.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку