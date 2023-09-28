"Посекут все вокруг": Черник назвал особенность ATACMS с кассетной боевой частью

Американские баллистические ракеты ATACMS с кассетной частью могут появиться в Украине на следующей неделе. Это означает, что мы можем получить оружие, которое переломит ход войны. Однако для этого количество ракет должно превышать тысячу.

Об этом в эксклюзивном интервью для ТСН.ua заявил военный аналитик, полковник Петр Черник.

“Есть нюанс – количество. Если дадут несколько десятков, то, конечно, не будет перелома войны. Если дадут несколько сотен, а желательно за тысячу — на складах их есть за 4 тысячи — действительно тот же южный плацдарм можно уничтожить”, — отметил эксперт.

Обломочно-фугасный боеприпас

Как понимать кассетный боеприпас в комплектации ATACMS ? Есть три разновидности этого кассетного боеприпаса. Есть тот, кто наносит удары до 300 км, имеет 275 субэлементов М-74 — это такой шарик примерно на 3 см в диаметре, он также взрывается. То есть, это обломочно-фугасный боеприпас”, — сказал Черник.

“Условно идет колонна автомобилей, везущих боеприпасы. Прилетает такая одна ракета, шарики разлетаются больше, чем на 100 м, иссекают все, что могут порубить и этой колонне конец. А боеприпасы либо загорятся, либо сдетонируют”, – прокомментировал он.

"Один залп — и уничтожена танковая рота"

“Такой же кассетный боеприпас, но на меньшее расстояние — до 165 км. Это блок 39А1, он имеет 950 таких обломочных шариков. На расстояние до 165 км появляются очень серьезные проблемы у любой движущейся техники”, — отметил аналитик.

А есть еще уникальная кассетная ракета, которая имеет от 6 до 13 специальных противотанковых управляемых ракет. То есть один залп – и полноценная танковая рота уничтожена полностью. Эти запасы распадаются в воздухе, имеют специальную систему наведения и техника обречена», — добавил он.

Фугасные боеприпасы

Есть еще фугасные боеприпасы. Фугас – высокоэнергетический концентрированный взрыв. Они имеют меньший объем разбрасывания обломков. Это высокоэнергетический шар, но он очень хорошо пробивает все детонированное», – рассказал Черник.

Мы понимаем, что пункты управления, пункты связи и особенно штабы пытаются прятать, в первую очередь, в многоэтажках, в подвалах. Потому что эта ракета призвана разрушать бетон и достигать самих пунктов управления», — подчеркнул он.

“Вопрос в том, в каком количестве и какие боеприпасы нам предоставят. Нам нужно совершенно все. Снова подчеркиваю количество. Несколько десятков – хорошо, однако ход войны не изменят, но несколько сотен точно это сделают”, – резюмировал эксперт.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Черника с tsn.ua: Ракета ATACMS с кассетной боевой частью посечет все вокруг!

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не будет применять дальнобойные ракеты ATACMS, которые США могут вскоре передать ВСУ для ударов по территории России.

Читайте также: