Поселившихся в доме владельца "Яндекс" в Амстердаме скватеров пытаются выселить через суд

В доме основателя "Яндекс" в Амстердаме, где поселились скватеры, хотят открыть центр поддержки украинцев, говорится в ТСН.

В Амстердаме разгорелся большой скандал. Группа нидерландских активистов заселилась в пустой дом Аркадия Воложа — основателя "Яндекса", который находится в европейском санкционном списке.

Сквотеры – так называют тех, кто селится в чужих домах без разрешения, хотят превратить элитное жилье в центре Амстердама в социальный центр, где будут помогать украинцам. Но адвокаты Воложи подали на них в суд.

Также читайте Рельсовый фронт: ремонтники только на Приднепровской железной дороге ликвидировали последствия 300 атак

Городской суд Амстердама более двух часов слушал прении, адвокаты подсанкционного российского миллиардера Аркадия Воложа пытаются выселить нидерландских активистов из его арестованного дома в центре города.

Дом россиянин приобрел четыре года назад за три с половиной миллиона евро, но две недели назад здесь поселилась группа активисты. Они скрывают лицо, потому что боятся не столько нидерландских правоохранителей, сколько российских спецслужб. Местная полиция новых жителей дома олигарха не трогает — нидерландские законы запрещают только незаконное проникновение, а оно нигде не зафиксировано. Да и вообще сквотерам, или как их называют в Нидерландах – кракерам – симпатизируют многие влиятельные люди.

Как, например, Хелейн, которая вызвалась, защищать в суде тех, кто поселился в доме Воложи. “Если дом долго пустеет, кратер имеет право там жить. Просто ходят смотрят, если долго пустеет, как там вечером, не горит ли свет, не выходит, не заходит – но это риск на самом деле”, — объясняет она.

Основатель "Яндекса" попал под шестой пакет санкций ЕС еще в начале июня. Однако его амстердамский дом был арестован только недавно, только после расследования нидерландских журналистов, доказавших причастность олигарха к имению. Это повлекло за собой большой скандал и логичный вопрос — сколько имущества путинских муртадов до сих пор спрятано от общественности. Нидерландские правительства создали настолько сложную систему налогов, что российским олигархам было очень просто пользоваться ситуацией. И спрятать конечного бенефициара так, чтобы было очень трудно понять, кому в конце концов принадлежит определенная яхта или дом”, — отмечают нидерландцы.

По словам самих активистов, в доме сейчас живет семеро. Если судья разрешит им остаться, обещают сделать на первом этаже дома российского олигарха – центр помощи для украинских беженцев. “Это имеет прямое отношение к войне – решения российских миллиардеров разрушают жизнь миллионов людей, так не должно быть. И мы хотим еще раз подчеркнуть это, захватив конкретное здание конкретного олигарха”, — говорят активисты.

Принять решение судья обещает через неделю.

Напомним, что главную поисковую сеть России обвиняют в связях с ФСБ, а ее владельцев – в поддержке войны.

Читайте также:

Favbet Foundation передал разведчикам ВСУ бронированный автомобиль

В Харькове на неизвестном взрывном устройстве взорвались дети

Кремль может решиться нанести по Украине электромагнитный импульсный удар: к чему это может привести