Поселок Каменское разделила линия столкновения: как жители живут по соседству с фронтом

Жители уходить со своей земли, даже под почти ежедневным шквалом русского железа, не собираются.

Поселок Каменское, что в Запорожье частично контролируется нашими силами обороны, частично — русскими, поэтому огневые контакты возникают на расстоянии сотен, а то и десятков метров. Однако, несмотря на это – линия столкновения здесь уже длительное время – без движения. И, как почти во всех прифронтовых селах и городах, здесь продолжают жить десятки гражданских, говорится в ТСН.

Участок трассы перед самым Каменским россияне прицельно обстреливают управляемыми противотанковыми ракетами. Несколько автомобилей, которые не смогли проскочить эти несколько сотен метров, стоят изуродованными по бокам. Село разбито вдребезги, каждый второй дом с дырками в стенах, или же без стен. Свергнуты столбы электросетей, на улицах – сотни кратеров от тяжелых калибров. Фронт всего в нескольких улицах отсюда.

Линия фронта сейчас проходит по самому Каменскому, наши силы обороны держат северную часть поселка, русские террористы – южную, линия разграничения проходит по реке, которая и делит поселок на две части.

Чаще враг здесь обстреливает артиллерией. Воздушная тревога в Каменском – не нужна, поскольку опасность обстрелов существует круглосуточно. Поэтому местные пытаются лишний раз не выходить на улицу. Разве когда волонтеры приезжают. "Буквально с утра фосфором обстреливали, по-разному, всегда все по-разному", — говорит волонтер.

Под этими обстрелами волонтеры приезжают дважды в неделю. Везут хлеб, овощи, крупы, консервы и главный дефицит здесь – питьевую воду. "Баки есть, дождливую мы собираем, где-то так помыть что-то, постирать, а так вообще проблема с водой", — рассказывают местные.

Привозят и корм для кошек с собаками, которых в поселке осталось больше, чем людей.

Пункт для выдачи гуманитарки местные оборудовали в более или менее целом дворе. Таких в поселке – на пальцах можно сосчитать.

Лидия осталась в Каменском сама, все родные уехали. Время от времени ходит в соседнее село, чтобы оттуда доехать до аптеки. Недавно пришлось оказывать первую помощь раненому соседу. “Прилетело и осколком его в щеку ранило. Пришел весь в крови, сгустки, как свинью режешь, такие сгустки в рукавах, водой, перекисью, что было, сразу замыли, потом скорую вызвали”, — рассказывает женщина.

Каждый день для этих людей – самая настоящая рулетка, на кону которой жизнь. Но, несмотря на это, уходить со своей земли, даже под почти ежедневным шквалом российского железа, не собираются. Мечтают дома встретить нашу победу и такой желанный мир.

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