Посещение Киева чиновниками США и обучение армии РФ на границе Украины — СМИ о российской угрозе

Из Британии в Киев еще накануне два военных транспортника С-17 привезли легкое противотанковое оружие.

С внезапным визитом в Киев приедет госсекретарь Соединенных Штатов, сообщила «Европейская правда» со ссылкой на источник в государственном департаменте США. Поездки не было в графике Энтони Блинкена еще на прошлой неделе. Главная тема запланированных разговоров с украинскими чиновниками – российская угроза. Россия же проводит обучение недалеко от нашей границы и, по данным американского The New York Times, вывозит сотрудников из дипучреждений в Украину.

Об этом идет речь в ТСН.14.00.

Российские солдаты под Ростовом тренируются воевать в городских условиях. А журналисты перепечатывают заявление замминистра обороны, что Россия и Белоруссия рассматривают ситуацию, когда придется привлечь весь военный потенциал двух стран для обеспечения безопасности.

На днях из российских дипучреждений в Украину вывезли около полусотни сотрудников и членов их семей, об этом сообщает, ссылаясь на анонимные украинские и американские источники, The New York Times. «Уменьшение количества сотрудников российского посольства может быть частично пропагандой, частично подготовкой к обострению конфликта, или отвлечением внимания, говорят украинские и американские чиновники. Не исключены все три варианта вместе», – говорится в тексте издания.

МИД Украины заявляет, что никто не предупреждал о срочном перемещении российских дипломатов. Посольства других государств тоже не сообщали о намерениях эвакуировать сотрудников. «Министерство иностранных дел не получало от российской стороны информации об эвакуации сотрудников дипломатических учреждений Российской Федерации из Украины. Со своей стороны, МИД Украины пока не планирует эвакуацию украинских дипломатов из РФ», — отметил спикер иностранных дел Украины Олег Николенко.

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Российские американскую статью опровергают, МИД заявляет журналистам: посольство России в Украине работает в штатном режиме. Между тем, по информации другого американского СМИ, CNN, на прошлой неделе Киев, не привлекая внимания прессы, посетил директор ЦРУ. Уильям Барнс встречался здесь с разведчиками и президентом.

«Они обсуждали оценки рисков для Украины. Кроме того, директор обсудил с президентом Зеленским ситуацию и меры по деэскалации напряжения», — заявляет издание.

Завтра госсекретарь Соединенных Штатов приедет с внезапным визитом в Киев

Именно по возвращении директора ЦРУ в Соединенные Штаты американские чиновники анонимно поделились с журналистами информацией о том, что Россия готовит провокацию на Донбассе, чтобы создать повод для вторжения.

Из Британии в Киев еще накануне два военных транспортника С-17 привезли легкое противотанковое оружие. Правда, им пришлось облетать Германию, об этом свидетельствуют данные из мониторинговой системы «Флайтрадар». Обозреватели связывают это усложнение маршрута с упрямым нежеланием Германии поставлять оборонное оружие Украине. Немецкая министер иностранных дел, которая накануне посетила Киев, сегодня проводит переговоры в Москве.