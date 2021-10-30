Посетил почти все страны мира, провел в воздухе 22 тысячи часов: легендарный пилот Тарасюк совершил последнюю посадку

Посетил почти все страны мира, провел в воздухе 22 тысячи часов: легендарный пилот Тарасюк совершил последнюю посадку

За 48 лет полетов Сергею Тарасюку не удалось побывать только в нескольких странах мира.

Он посетил почти все страны мира, дважды побывал на Южном полюсе, провел в воздухе 22 тысяч часов. И это преимущественно за штурвалом "Руслана" и непревзойденной "Мрії". Легендарный пилот государственного предприятия "Антонов" Сергей Тарасюк этой ночью совершил последнюю посадку на "Ан-124" в родном аэропорту — в день своего 65-летия. По международным летным нормам, больше летать на больших самолетах ему уже нельзя.

О том, что будет делать дальше легендарный пилот – 30 октября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Сергей Тарасюк начал активно летать в середине 70-х — практически на всех самолетах фирмы Антонов, многие из которых испытывал, и вот сегодня в свой 65-й день рождения он совершил последний полет на Руслане. Дальше не разрешает международное авиационное законодательство. Экипаж выходит из самолета, ребята дают командиру несколько минут побыть одному. Ему нужно попрощаться.

Уже на выходе Тарасюк останавливается, чтобы снять погоны. Теперь их будет носить Антон Андриенко, 2 пилота, будущий командир Руслана.

22 тысячи часов за штурвалом – молодой Тарасюк возил еще самого Олега Антонова, на маленьком Ан-3 он приземлялся на Южном полюсе планеты. Сотни посадок в охваченном войной Ираке и Афганистане. У него глохли в полете все двигатели на Ан-12-м, ему приходилось сажать самолет на брюхо – без колес – и все равно Сергей Тарасюк ни о чем не сожалеет.

Легендарный пилот: украинец Сергей Тарасюк совершил крайнюю посадку на Ан-124

За 48 лет полетов Сергею Тарасюку не удалось побывать только в нескольких странах мира. Но удалось научить воспитать молодое поколение пилотов госпредприятия Антонов.

Полеты на больших самолетах закончились, но Тарасюк уже через несколько дней планирует снова сесть за штурвал, в этот раз уже небольшого, 4-х местного самолета. О соответствующей лицензии пилот позаботился заранее. Тарасюк не может без неба.

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