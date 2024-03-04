Посевная без трактористов: как нехватка рабочих рук ударит по урожаю

Многие сельхозпроизводители в этом году могут даже и не войти в посевную. Аграриям не хватает средств на начало весенне-полевых работ, а главное — рабочей силы.

Человеческий ресурс - одна из главных проблем посевной в этом году. Но в министерстве уверяют, что поля будут засеяны, но подавляющем большинстве - масличными культурами.

Каким будет урожай, и удастся ли аграриям этот сезон начать, в сюжете ТСН рассказала Мариам Оганнисян.

В одном из сел на Днепропетровщине практически не осталось мужчин — служат в вооруженных силах Украины. Но работы в селе не стало меньше. Будет не хватать в этом году людей и на полях.

Заместитель аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий

"Человеческий фактор — это один из ключевых вызовов, однозначно существует дефицит рабочей силы. По состоянию на сегодняшний день, к счастью, это не привело к остановке деятельности. Существующие программы бронирования позволяют этот минимум сохранить", — рассказывает заместитель аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

Минимум, который будет работать в секторе сельского хозяйства, составляет 500 тысяч наемных работников. Особо не хватает механизаторов, трактористов. Таких в ВСУ мобилизуют в первую очередь.

Председатель конгресса фермеров Днепропетровской области Анатолий Гайворонский

"Это очень дорогие трактора, импортные. Чтобы подготовить специалиста, не один год потребуется. Это не то, что раньше Т74 работал — два рычага и поехал. Сейчас механизатор — это на уровне, ему нужно высшее образование", — говорит глава конгресса фермеров Днепропетровской области Анатолий Гайворонский.

Виталий Савченко

Виталию Савченко было 17 лет, когда он впервые сел за руль трактора. Овладел еще комбайн и фуру. До войны помогал обрабатывать землю дяде. Когда этого мобилизовали дело семьи продолжил он. Сейчас же засевает еще и землю другого фермера. Он также пошел в армию.

Год для аграриев будет очень тяжелым, говорит Виталий. Катастрофически не хватает средств на посевную. Так что удобрений в землю не будет вносить: "Без удобрений снизится урожайность культур минимум на полторы-две тонны".

Нынешняя посевная – вызов для всех украинских фермеров. Многие несут убытки, имеют немалые кредитные долги.

"Большая часть фермеров, возможно, и не войдут в посевную. Потому что практически не за что это делать", — говорит аграрий.

Соя, подсолнечник и рапс в этом году будут преобладать в посевной. Уменьшатся поля под кукурузу, потому что дорогая логистика. А вот площади под пшеницу останутся те же. В общей сложности планируют засевать 20 миллионов гектаров земли.

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Напомним, в Украине фермеры начали подготовку к посевной и откровенно заявляют о проблемах. Особенно это касается прифронтовых регионов и областей, граничащих с Россией. Среди всего – нехватка людей, низкая цена на зерно и постоянные обстрелы, поэтому на тракторы планируют сажать и женщин.

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