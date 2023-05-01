Посевная, когда на соседнем поле уже враг, а по трактору прицельный огонь: Днепропетровщина засеяла поля

Посевная в непростых условиях на Днепропетровщине аграрии возделывают поля, находившиеся под плотным обстрелом россиян. В Криворожском районе, граничащем с Херсонщиной, саперам удалось расчистить поля от опасных боеприпасов, поэтому после весенних ливней фермеры взялись за работу и рассчитывают на хороший урожай, говорится в ТСН.

С шести утра и почти до самого комендантского часа сеет подсолнечник Олег Шкуропат. Говорит, хочет как можно больше наверстать потерянное время. "Был сезон дождей. Не разрешалось работать. Все забивается, горнет, а сейчас более-менее наладилось, так работаем”, — говорит он.

Механизатор в прошлом году едва спасся от обстрелов из родного села на Херсонщине. Вспоминает, как возделывали поля под вражеским огнем. “Уезжали в поле, стояли агрономы со стороны, слушавшие бригадиры. Потому что в тракторе ничего не слышно, ничего не видно, что летит, где летит, откуда стреляют. Было такое, что сеем, а они по тракторам стреляют. Поднимали, убегали. Даже на этом поле было такое”, – рассказывает мужчина.

В соседнем фермерском хозяйстве десять тысяч гектаров земли на Днепропетровщине и Херсонщине. Когда вооруженные силы отвергли россиян, фермеры сразу начали готовиться к обработке земли, несмотря на крайне сложные условия. Им повезло – технику удалось спасти. Уже взошла озимая пшеница, ячмень и рапс. Сейчас сеют подсолнечник и готовят просо. “Линии обороны вооруженных сил проходили по нашим полям. Орки стояли буквально через одно поле от нас. Они проходили по линии Херсонской области. Обстрелов просто было очень много. Иногда обстрелы шли просто несмолкаемо”, – рассказывает работник Владислав.

Нашпигованная вражескими снарядами земля теперь безопасна. В Криворожском районе саперы разминировали четыре тысячи гектаров, чтобы аграрии могли безопасно приступить к работе. ГСЧС и военные обследовали почти сто процентов территорий, находившихся под огнем россиян. “В основном это не разорванные кассетные элементы этих “Смерчей” и “Ураганов”, которые несли кассеты. И это самая большая опасность, потому что они несут большое количество боеприпасов, и рассыпаны хаотично по всей территории поля”, — рассказывает председатель Криворожской РВА Евгений Ситниченко.

Обстрелы утихли, поля разминированы, сейчас аграриев ждут другие трудности: жалуются, сложно продать прошлогоднее зерно, а затем и получить средства на посевную. “Цены на рынке, конечно, не соответствуют тем, что были. Если мы продавали в том году пшеницу за девять тысяч гривен, а сейчас – если за семь-восемь продал, то это ты счастливый человек. А цены на удобрения, на топливо – выше подскочили, чем доллар”, – добавляет Владислав.

По данным областной военной администрации, несмотря на войну на Днепропетровщине, будет засеяно 99 процентов пахотных земель. В этом году прогнозы на урожай оптимистичны. “Для аграриев благоприятные погодные условия, потому что весна была дождливая, как никогда за 15 лет. Это лучшие погодные условия в плане осадков. Поэтому у аграриев настроение на хороший урожай ранних зерновых”, — убежден советник главы Днепропетровской ОВА Александр Фастовец.

Пшеница, ячмень, кукуруза и рапс – на эти культуры в основном рассчитывают аграрии в этом году. Надеются и на наши вооруженные силы, которые защитят и таким образом помогут вырастить зерно, собрать урожай и свободно продать его после жатвы по справедливой цене.

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