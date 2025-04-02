Посевная на Запорожье: как фермеры под обстрелами возделывают землю

В Запорожской области началась посевная / © ТСН

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Резкое потепление в начале весны позволило запорожским аграриям начать работу на несколько недель раньше. Сейчас в области уже более 100 тысяч гектаров засеяно озимыми культурами. Фермеры надеются, что весна порадует обильными ливнями, а российские обстрелы не уничтожат урожай.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Киры Овес.

Из-за резкого потепления работа в полях началась еще с марта. Это на несколько недель раньше нормы.

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Фермеры боронуют землю, чтобы сохранить влагу в почве и подпитывают посевы. Переживают, что почти бесснежная зима может сыграть злую шутку.

«Не только в Запорожской области, но и в других — центральных, западных областях, с осадками были большие проблемы. Надеемся на господа Бога, что будет все нормально, пойдут дожди и не будет заморозков в мае», — говорит директор агрофирмы «Лев» Виталий Лупинос.

Обрабатывают культуры и от вредителей. Рапс изрядно любит скрытнохоботник — этот маленький жук может наделать большой беды.

На соседнем поле растет озимая пшеница.

Посевная в Запорожской области / © ТСН

Пшеница, рапс, чечевица и ячмень — всего в хозяйстве обрабатывают две тысячи гектаров. Еще около четырех сотен — потеряли из-за оккупации, немало земли забрали и под оборонительные сооружения.

«Я понимаю, что это для обороноспособности нашей нужно но процентов наверное 20 — 25 в общем от наших полей забрали эти фортификационные сооружения, мы понимаем, что это надо», — говорит Виталий Лупинос.

И такая ситуация не только на этом предприятии — с 2022 года Запорожье потеряло контроль над 80 процентами своих полей, говорят в ОВА.

«У нас было до полномасштабного вторжения 1 млн 880 тысяч, и почти 1,5 миллиона у нас остались на временно оккупированных территориях, мы также собирали информацию о тех предприятиях, которые перерегистрировались с ВОТ на подконтрольную Запорожье, Киев, их составляет около 60, 70 предприятий», — говорит директор департамента агропромышленного развития ЗОВА Валентина Крамаренко.

Сейчас запорожские фермеры обрабатывают почти четыреста тысяч гектаров, четверть из которых — озимые. Часть полей, несмотря на опасность, сеют даже вблизи фронта.

Дата публикации 16:18, 01.04.25 Количество просмотров 72 Работают в бронежилетах: в Запорожье стартовала посевная

«Постараемся одевать бронежилеты и каски и выезжаем и 5 километров от линии фронта и десять, но работаем. КАБЫ поля усыпаны, чуть ли не каждый день звоним ГСЧС, что ребята приезжайте на то поле, сбрасываем локацию», — говорит Виталий Лупинос.

И все это под беспощадными обстрелами. Труднее всего, говорят фермеры, видеть, как пламя превращает их труд в пепел.

Но, несмотря на все риски в этом году, на Запорожье планируют произвести более 345 тысяч тонн зерна и почти две тысячи тонн подсолнечника.

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