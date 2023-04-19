Посевная среди снарядов: николаевские отчаянные фермеры делают "невозможное"

270 тысяч гектаров полей в Николаевской области в этом году не будут засеяны из-за боевых действий, которые проходили в области. Однако другие пригодные к посевной территории Николаевщины уже обрабатываются. Во многих случаях фермеры по возможности сами разминируют свои поля, ведь саперов не хватает, а площади большие, говорится в ТСН.

Застывшие в полях обгоревшие и уничтоженные вражеские броненосцы, оставшиеся там, где их догнали украинские снаряды на николаевских черноземах. Тысячи гектаров сейчас пустуют. Черноземы, которые давали урожаи зерновых для местных фермеров, напичканы неразорванными боеприпасами и минами. "Свыше 200 гектаров посадки и все заминировано", — рассказывают фермеры.

Тамара вернулась в свой дом с мужем только в марте этого года — ни хозяйства, ни дома, ни фермерских угодий. Все, что нажили в последние десятилетия, все сгорело от российских снарядов. "Пшеница была посеяна, сколько труда мы туда вложили, трактор, комбайн нанимали, солярку покупали, ничего не собрали", — рассказывает женщина.

Среди поросших ботвой полей выныривают черные клочки свежевыпавшей земли — фермеры своими силами разминировали поля. "У меня земля здесь тоже, возделываю, ходили сами же разминировали, культивация и будем сеять", — говорит фермер Роман.

Территории большие и саперы просто физически не успевают даже объезжать территорию, не только разминировать. Все что могли эти фермеры собрали голыми руками сами же и перепахали на свой страх и риск. «Страшно уезжать в поле, а кто знает, что там еще есть. То, что находили, вытащили, сносим до конца поля, а потом забираем”, — рассказывают фермеры.

Вдоль грунтовых дорог по бокам полей, рядом со сгоревшей техникой, лежат груды металла — обломки ракет, снарядов и мин. Среди этих обломков трактористы уже засеяли часть полей и готовятся снова выйти в поле. Фермеры знают о рисках — время от времени кто-то из соседей подрывается в полях — но земля не должна пустовать, она должна давать урожай. И так в прошлом году все потеряли в полях, а аренду и налоги нужно платить и выживать как-то. “15 гектаров, ничего не собрали, сгорело. Только смотрели, как россияне жгут поля», — говорит фермер.

Юрий Алексеевич выезжал в сентябре прошлого года через Херсон, а затем через Мелитополь и Запорожье вернулся в Любомировку на свою землю. Своими силами ремонтируют, что могут, лишь бы техника вышла в поля. "Не было ни одного стекла, сами стеклили, восстанавливали КАМАЗы, еще нужно восстановить сеялку, восстанавливаем все своими руками", — говорят хозяева.

Край села у поля в посадке гуляют коровки. Где прошлись фермеры и саперы Тамара выпасает скот. "Туда я не иду, в эти окопы, потому что страшновато, очень много мусора и тогда, как стреляли, больше в ту сторону", — рассказывает женщина.

Ходит не везде, а только, где знает, потому что мин еще много и потерять коров, которые только недавно нашла после оккупации, женщина во второй раз не хочет. Все боятся голода, поэтому сплачиваются, чтобы помочь друг другу в этом разбитом войной селе.

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