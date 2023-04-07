Посевная увеличила наплыв пациентов с изувечеными конечностями: детонирует взрывчатка, которую не видят металлоискатели

Восемь человек только за неделю взорвались на минах на Харьковщине, трое — погибли. В основном местные наталкивают на мины-лепестки, которыми оккупанты усеяли села и городки, их нельзя обнаружить металлоискателем, а детонирует неприметная взрывчатка от малейшего толчка. Нападение на такие мины в большинстве своем завершается ампутацией конечностей, говорится в ТСН.

Юрий попал в больницу прямо с рыбалки. Последний шаг к пруду стал роковым, потому что в земле притаился мина-лепесток. “Бахнуло и нога телепается. Хорошо, что друг был рядом, он меня перевязал. Вызвал скорую”, — рассказывает мужчина.

Что произошло Юрий осознал только на операционном столе. "Шок же был такой. Говорю: оставьте, пожалуйста, мне ногу, доктор. Врач говорит: сделаю, что смогу. Но уже проснулся и нет”, – говорит Юрий.

Это уже второй раз он страдает из-за россиян. Сам Юрий из Балаклеи, которую оккупировали в прошлом году. Именно тогда на его теле появились первые следы от нападавших – это воспоминания о пытках в подвале. “Пальцы ломали. Током. Говорят, наручники тебе одели, как отсохнут руки, дальше тебе перестегнем”, — рассказывает о воспоминаниях Юрий.

Пострадавших от мин-лепестков немало. В соседней палате лечится Михаил. Ему повезло, говорит мужчина, ведь ногу удалось спасти. “Я был в сапогах из пены. Она толстая и подошва толстая, а каблук там вообще. И вот это меня наверняка спасло”, — предполагает он.

Михаил – из освобожденного села Волохов Яр. Говорит, россияне, когда убегали, нашпиговали местность противотанковыми минами, растяжками и минами-лепестками. Только на своем дворе мужчина обезвредил с десяток смертельных ловушек. “Клок соломы сверху бросил, горелкой поджег, отошел на метров 10 – она взорвалось и пошло. У меня там тропа была, я ходил”, — делится своим опытом мужчина.

Но весенняя непогода сыграла с мужчиной злую шутку — небольшой снег присыпал тропу. "Тропинку снегом потрясло и я буквально ногой 10-15 сантиметров в сторону и попал", — говорит Михаил.

Уже месяц, говорят врачи, как они пытаются спасти ногу Михаилу. Все пальцы переломаны, один пришлось ампутировать.

Подрывы людей в Харьковской области участились с потеплением, говорят медики. Люди начали заниматься огородами и выходить к водоемам и лесам, которые оккупанты просто засыпали взрывчаткой. “Такие пациенты к нам доставляются с декупированных территорий - Волчанск, Изюм, Балаклея, Купянск... К сожалению, такие травмы очень тяжелые и травматические и очень часто оканчиваются ампутацией”, — говорят медики.

Врачи и саперы призывают жителей области ходить только по разминированным тропам, чтобы не подвергаться опасности.

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