Пошел гулять на площадку: пропавшего 8-летнего мальчика в Днепропетровской области нашли мертвым

Мальчик ушел из дома еще 2 июня, однако искать его начали только 6 числа.

В Днепропетровской области сегодня, 8 июня, нашли тело 8-летнего Оглы Ибрагима Андреевича. Мальчик ушел гулять на площадку 2 июня и исчез.

Как стало известно, тело ребенка обнаружили кинологи в канализационном люке недалеко от места, где он проживал.

Сейчас пока неизвестно, в результате чего умер мальчик и есть ли на его теле следы насильственной смерти. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

ГУ Нацполиции в Днепропетровской области

"К поискам привлекли инспектора-кинолога с немецкой овчаркой Бильт. По вещами ребенка служебная собака взяла след от дома, где жил мальчик, и провела в канализационному коллектору. Там полицейские обнаружили тело ребенка. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа", — рассказали в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.

Отметим, что школьник пропал еще 2 июня, однако мама ребенка в полицию об исчезновении сообщила только через четыре дня. Мальчик пошел играть на площадку в 12:00 и с тех пор родные его не видели.

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