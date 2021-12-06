Пошел кататься с друзьями: на Закарпатье вторые сутки разыскивают мужчину

Мужчины потерялись, когда поднялась метель.

На Закарпатье вторые сутки разыскивают 50-летнего мужчину, который с товарищами пошел кататься на снегоходах и заблудился. Все трое – местные жители.

Об этом говорится в ТСН. Ранок 6 декабря.

Мужчины в горах разделились, а когда поднялась метель, друг друга потеряли. Двое мужчин провели всю ночь неподалеку от горной долины Ровно при температуре -11, а к утру воскресенья сами сошли к ближайшей туристической базе. Что случилось с третьим – неизвестно, на звонки мужчина не отвечает. Его ищут уже четыре бригады спасателей и волонтеры.

Все маршруты, по которым он мог двигаться, прошли и на след мужчины выйти пока не удалось.

На Закарпатье вторые сутки ищут 50-летнего мужчину, заблудившегося в горах | Новости Украины

Напомним, что в первые выходные декабря на запад Украины пришла настоящая зима. Столбики термометров кое-где опустились до минус 20.

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