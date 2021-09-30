Пошел на войну без детей, вернулся отцом троих ребят: история удивительного усыновления

Стать родителями супруги мечтали все семь лет семейной жизни и попробовали все, но на усыновление не могли решиться.

Винничанин Владимир Сыроватко до службы в АТО мечтал о детях, однако безуспешно. После очередного ожесточенного боя, где погибли побратимы, мужчина позвонил жене со словами — "вернусь, пойдем в детский дом за ребенком — одним".

О том, как случилось, что супруги стали родителями сразу трех сыновей и почему в Украине до сих пор почти не усыновляют из детдомов больше одного ребенка — в День усыновления 30 сентября говорится в сюжете ТСН.19: 30.

В ту ночь, когда раздался звонок с Луганщины — Надежда мысленно готовилась к худшему.

"Я помню, что тогда я сказала: "Боже, если все в порядке и мой муж вернется с войны, то у нас нет детей и мы будем готовы, чтобы принять ребенка ", — рассказывает женщина.

Стать родителями они мечтали все семь лет семейной жизни и попробовали все, но на усыновление не могли решиться.

Историю своей семьи три брата сейчас знают наизусть. И рассказывают ее охотно на коленях у родителей. Старший — Артем — еще хорошо помнит интернат и взрослых, которые были жестокими к ним. Родители предпочитают об этом не вспоминать.

В очередь усыновителей они стали сразу, год искали ребенка до 3 лет. В тот день ехали в интернат за одним мальчиком, но увидели фото Артема с братьями и не смогли забыть.

Уже потом они вспомнят, как на свадьбе сами себе напророчили именно этих трех.

"Когда мы только поженились, мы за столом говорили, что у нас будет трое мальчиков", — рассказывают в семье.

Надежда и Владимир откровенно делятся и трудностями новой семьи, о непростом привыкании ребят к жизни вместе.

"Теоретически все поддерживают, а потом, когда приводишь домой, и они начинают драть обои, биться головой об пол, материться ... Процесс привыкания — он длительный", — говорят они.

В семье Сыроватко трое братьев уже 5 лет и только сейчас родители почувствовали, что дети сроднились с ними.



В Украине почти 17 тысяч детей ждут усыновления в интернатах. И очередь из тысячи желающих родителей движется медленно.

Большинство украинцев потенциально хотят усыновлять маленьких и здоровых, чтобы глазки голубенькие и бантик розовый. Но таких детей всего 1200, а более 11 тысяч — это дети 11-17 лет, которые уже имеют инвалидность или это большие родственные группы, а в Украине предусмотрено усыновление всех из семьи.

Сейчас 4500 детей нуждаются в срочном усыновления, поскольку они учатся в учреждениях. Уже в ближайшее время появится кнопка усыновления на портале "Дія".

Пока чиновники обещают упростить процедуру усыновления — Артем, Максим и Коля на детской площадке уже не ищут в каждом взрослом маму и папу, а знают, кто их семья.

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