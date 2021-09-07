"Пошел разговор": Кулеба рассказал, почему затянулась встреча Зеленского с Байденом

По словам Кулебы, из США Украина приехала более сильной.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поделился впечатлениями от визита в США и рассказал, почему затянулась встреча Зеленского с Байденом.

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Об этом он сообщил в эфире "Сніданку з 1+1" 7 сентября.

По словам Кулебы, из США Украина приехала более сильной.

"Все было очень хорошо. Я доволен визитом. Очень долго шла подготовка, но в принципе мы достигли того, чего хотели. С этого визита и Украины приехала сильнее, и украинско-американские отношения стали сильнее", — отметил глава МИД.

На вопрос: "Почему затянулась встреча между Зеленским и Байденом", Кулеба ответил: "Пошел разговор. Хотя алкоголя и не было на столе, но разговор пошел очень хорошо. Было о чем поговорить и это были исключительно вопросы безопасности. Важно, что Байден не пытался как-то формально ответить на наши вопросы, на наши идеи. Некоторые мы озвучили новые идеи — о том, что могут совместно с нами сделать США. Сразу началась рефлексия обсуждения".

Министр иностранных дел добавил, что разговор между президентами Украины и США был разговором людей, которые друг у друга вызывают уважение.

Напомним, 1 сентября в Белом доме состоялась встреча президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Длилась она больше 2 часов вместо запланированных протокольно 45 минут.

Дмитрий Кулеба о встрече Зеленского с Байденом и украинско-белорусских отношениях

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