Пошел спасать коня, которого забрало течение: на Закарпатье разыскивают мужчину, пропавшего во время непогоды

Мужчина исчез во время сильной непогоды на Закарпатье.
В поселке Ясиня Закарпатской области уже третий день разыскивают мужчину, который во время сильной грозы пошел спасать коня и исчез.
Об этом в комментарии ТСН.ua сказала пресс-секретарь Нацполиции Закарпатской области Анна Дан.
Известно, что 65-летний местный житель в субботу, 10 июля, во время сильной непогоды пошел искать коня, которого забрало течение. Больше мужчину никто не видел. Местные жители сразу обратились в полицию.
Пропавшего мужчину разыскивают правоохранители, спасатели и местные жители.
"По состоянию на 12 июля мужчина еще не найден. Его поиски продолжаются", — сообщила нам Анна Дан.
Напомним, что в Раховском районе Закарпатской области прошли сильные ливни. Поднялась вода в местных ручьях, из-за чего залило дворы и дороги. Также в Сети показали видео, как начиналась стихия.