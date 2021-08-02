Пошел в лес по ягоды и исчез: на Закарпатье мужчину, которого разыскивали полиция и спасатели, убила молния

Тело мужчины нашли в лесу под деревом.
В Закарпатской области разыскали тело 57-летнего мужчины, который в селе с. Лопушное возле Межгорье 29 июля ушел в лес за ягодами и загадочно исчез. Он погиб из-за удара электрическим током.
Об этом в комментарии ТСН.ua сообщила пресс-секретарь Нацполиции Закарпатской области Анна Дан.
"30 июля в 1:00 ночи к нам обратилась жена этого мужчины, которая сообщила о его исчезновении. Она отметила, что он ушел в лес собирать ягоды и не вернулся. Были созданы мобильные группы из представителей ГСЧС, полиции и лесников. Мужчину нашли мертвым под деревом. Было проведено вскрытие, которое установило, что он умер от поражения током", — пояснила Анна Дан.
В полиции также уточнили, что поскольку рядом нет электрических проводов, то вероятно мужчину могла убить молния.
Напомним, во Львове из-за падения дерева погибла молодая пара — 20-летний военный и 18-летняя девушка. Причиной трагедии могла быть молния, которая попала в дерево.