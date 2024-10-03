Пошел за грибами – вышел в Румынии: скандальный блогер сбежал из Украины

Скандальный украинский блогер Паша Бумчик, известный своими экстремальными и провокационными роликами, незаконно скрылся из Украины. Но то, как он это объяснил, просто, мягко говоря, удивляет.

Об этом рассказали журналисты в эксклюзиве TSN.ua.

"Заблудился" в горах и оказался в Румынии

Эта история о том, как человек получил повестку и уехал погулять в горы, гулял-гулял где-то в лесах и внезапно оказался в Румынии. Это история о блоггере Паше Бумчике, известном своими экстремальными и провокативными роликами, и мало того, что сбежал из Украины, получив повестку, так еще и кичится этим на все соцсети. На днях он сделал еще одно скандальное заявление. О своем выезде за границу Бумчик активно рассказывает в соцсетях. Страну он якобы покинул после того, как получил повестку. В TikTok он публиковал кадры, где держит в руках повестку соломенского районного ТЦК и СП в Киеве и дата явки стоит 14 сентября. А уже впоследствии скандальный блоггер показал, как упаковывает вещи, собирает деньги и направляется в горы. После этого он оказался в Румынии и подписал свои фото.

"Играл и случайно вышел в Румынию. Случайно заблудился в горах и попал в Румынию за три дня".

Бумчик загремел в "Миротворец"

Правда, эта подпись была сделана на русском языке. Но, похоже, и в Румынии Паша Бумчик тоже надолго не задержался. Впоследствии он в фотоблоге сообщил, что уже находится в Будапеште. Блогер публиковал кадры у здания, похожего на железнодорожный вокзал Будапешт-Келети. Очевидно, если Паша Бумчик, настоящая фамилия которого Двуличанский, покинул Украину и сделал это незаконно. Кстати, его уже занесли в базу сайта "Миротворец". Скандального блоггера обозначили как дезертира и предателя Украины. Но что интересно, Паша Бумчик успел сделать неожиданное заявление после того, как на фоне побега из Украины оказался в базе "Миротворец". В частности, внимание: он назвал себя "человеком, творящим мир". Так он сказал в интервью звезде соцсетей Василию Тимошенко. Когда блогер спросил у Бумчика, понимает ли он, какие могут быть последствия после его бегства из Украины и внесения в "Миротворец", блогер заявил, что ничего не понимает в политике.

"Я никогда не разбирался в политике. Ну, я же мир творю. Если я в базе "Миротворец", значит, я творю мир. Какие минусы?".

Как удалось сбежать?

Ну, а еще Бумчик заявил, мол, никому не платил за свой побег, а все сделал сам. И объяснил, почему уехал через два года после начала полномасштабного вторжения.

“Во-первых, я не выезжал, я вышел, это две разные вещи. Я никому не платил деньги за это, я принципиально никому не платил, потому что я не поддерживаю коррупцию. В итоге я плохой у тех, кто платно людей вывозит и тех, кто не пускает людей. По сути, я враг для тех и для тех, потому что я решил обойти системы, просто пойти за грибами, случайно заблудился и оказался в Румынии. Я думал это все будет два-три недели, максимум, в итоге это продлилось год. Начали отключать свет, генераторы везде гудят, ракеты туда сюда. И каждый день я стрессовал, получал кортизол, старел из-за этого. Ну очень жестко на нервы давало, год прошел, два прошло и не заканчивается ничего. Мне вручили повестку, у меня началась депрессия и я подумал: пойду-ка я грибы пособираю в лес. В итоге пошел ушел, заблудился и вышел в Румынии”.

Кроме того, 27-летний Бумчик рассказал о документах в Европе, которые уже успел сделать.

Паша Бумчик / Фото: instagram.com/pashabumchik

Мне говорили, что могут дать политическое убежище из-за того, что меня власть преследует.. В документах все просто".

Напоследок Бумчик озвучил планы своего будущего за пределами Украины. Да, в Европе он планирует заниматься созданием контента.

"Из планов — снимать контент. Я долго не снимал в Украине, потому что была война, и это было как-то не очень кстати, и опасно. контент каждый день: вести сдержанно на Twitch, показывать свою жизнь, как я справляюсь с трудностями.

Паша Бумчик – куда дальше планирует ехать блоггер / Фото: instagram.com/pashabumchik

Куда дальше планирует ехать Бумчик?

Бумчик также отметил, что еще не выбрал для себя страну, где хотел бы остановиться. Он уже побывал в Польше, Румынии и Венгрии, но планирует еще немного путешествовать, прежде чем выбрать, где ему будет лучше. Блогер добавил, что себе хочет теплый климат, поскольку зимой его производительность значительно снижается. И на всякий напомним, Паша Бумчик настоящая фамилия которого Дволичанский – украинский блоггер, известный своими экстремальными видео. Родом из Житомира. Имеет в сети Инстаграм 435 тысяч подписчиков, а в ТикТоке за ним следуют еще 181 тысяча подписчиков. Известность украинец приобрел в 2015 году, когда продемонстрировал рискованный трюк, проехавшись на крыше вагона метро.

Напомним, скандального блоггера Бумчика уже занесли в базу сайта "Миротворец". А еще раньше блогерша и ведущая Алина Шаманская из Украины прокомментировала выезд своего экс-мужчины актера Руслана Ханумака в США.

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