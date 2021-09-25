Думала, что никому не нужна: через 21 год скитаний мать пяти детей возвращается домой

Думала, что никому не нужна: через 21 год скитаний мать пяти детей возвращается домой

Все это время дети искали свою мать.

Долгий путь домой. Женщина, которую дети нашли через 21 год, сегодня возвращается в родной дом. ТСН рассказывала невероятную историю беспризорной, которой одесские волонтеры помогали восстановить документы. Тогда выяснилось — у женщины есть жилье на Полтавщине и пятеро детей. И два десятилетия они искали мать. О воссоединении семьи, говорится 24 сентября в сюжете ТСН.19:30.

Она обнимается с соседками по комнате. На прощание. Спустя более 20 лет скитаний наконец едет домой. Повезут ее дочь с зятем.

"Я возвращаюсь домой и этим все сказано", — говорит многодетная мать Татьяна Присяжна.

"Ну вот наконец-то пора домой. Какие эмоции — маму забираем домой", — говорит дочь Яна Присяжна.

Вот такой ее запомнили 5 детей. Их она покинула и ушла из дома куда глаза глядят. Малейшей ее дочери тогда было всего 16. Как все это время жили ее дети сейчас женщины предпочитают не вспоминать. Говорят одно — было тяжело всем.

"У нас мама знала все. Мама решала все вопросы, была опорой, надеждой, нашим поводырем", — говорит дочь Яна Присяжна.

"Я думала, что им не нужна, потому что меня не искали. Замкнулась в себе", — говорит многодетная мать Татьяна Присяжна.

Но они искали, говорит Яна. Обращались в полицию, к журналиста и даже к экстрасенсам.

"Никогда не говорила, что мать умерла, потому что это неправда. Я говорила, что ее нет", — дочь Яна Присяжна.

Новости Украины: женщина, которую дети нашли через 21 год, возвращается в родной дом

Все это время мать жила в Одессе — скиталась и просила милостыню. Эти кадры прошлом году отсняли волонтеры у фонтана железнодорожного вокзала. На бесплатные обеды для бездомных пришла и Татьяна. Впоследствии женщину с улицы забрали в приют. Начали восстанавливать ей документы. На запрос в родное село ответила дочь. А вскоре — встретилась с матерью.

Чтобы свыкнуться с мыслью, что семья восстановилась и детям, и матери дали две недели. Они решили — смогут снова жить вместе. Благодарят волонтеров, без которых это было бы невозможно.

За десять лет, как действует волонтерский центр здесь помогли с едой, лечением и восстановлением документов сотням бездомных. А после истории с Татьяной — у них шквал сообщений.

"Более полутысячи людей не только из разных регионов, но и из разных стран с надеждой, что возможно мы увидим их родственников, возможно они обратятся к нам за помощью. Если даже один человек найдет своих родных, то для нас это большая победа", — говорит председатель общественной организации "Новая жизнь" Федор Герасимов.

Татьяна Присяжна поехала в Полтавскую область. Кроме 5 детей ее ждут, трое внуков и даже маленькая правнучка.

Напомним, что в Ковеле Волынской области женщина через суд два года доказывала, что жива. Родственники ошибочно признали ее мертвой и похоронили.

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