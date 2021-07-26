Пошла выпить: в Запорожье полиция разыскала мать девочки, которая едва не выпала из окна

Пошла выпить: в Запорожье полиция разыскала мать девочки, которая едва не выпала из окна

Ребенок через окно хотел пойти на поиски женщины.

Оставила детей на произвол судьбы, чтобы пойти выпить. Полиция Запорожье наконец нашла родителей двух девочек, что едва не выпали из окна.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

3-летнюю девочку, которая сидела на подоконнике второго этажа, увидели прохожие. Нацгвардиець, который проходил мимо, полез спасать ребенка. Схватился за кондиционер, достался открытого окна и удержал малыша от падения. Как оказалось, внутри была ее сестренка. Ей — еще нет и двух лет.

Взрослых дома не было. Старшая из сестер объяснила спасателям: пошла искать маму через открытое окно. Полиция увезла детей в больницу.

Родителей детей нашли. Как оказалось, отец был на работе и не сомневался, что за детьми ухаживает мать. Но оказалось, накануне они с женой поссорились, и она ушла из дома гулять. Вернулась она домой только через сутки.

Пока полиция расследует дело, детей социальные службы родителям не отдадут.

Новости Украины: полиция Запорожье нашла родителей двух девочек, которые едва не выпали из окна

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