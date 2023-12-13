Пошла жара: скандал с закрытием метро в Киеве получил продолжение – что еще случилось

Полиция 13 декабря пришла разбираться в КГГА. Обыски также проводятся в "Метрострое" и "Киевском метрополитене". Правоохранители ищут виновных в транспортном коллапсе в столице — с 8 декабря в Киеве не функционирует почти половина синей ветки метро — поезда до сих пор не ходят от "Демеевской" до "Теремков". Городская власть неохотно признает — проблемы есть и с другими станциями. Что выяснили полицейские, кто ответственен за коллапс и закрытие станций метро и почему проблема так долго замалчивалась – в эксклюзиве Артема Зябкина для TSN.UA.

Обыски по "делу метро"

Утром 13 декабря в структурные подразделения КГГА и предприятия "Метрострой" и "Киевский метрополитен" посетили правоохранители. Цель полицейских – как можно быстрее найти виновных в служебной халатности. Похоже, именно из-за нее и произошла авария на синей линии метро.



"Полиция Киева проводит обыски в "Киевском метрополитене", "Метрострое" и структурных подразделениях КГГА. Следственные действия проводят в рамках уголовного производства по квалификации "Служебная халатность" (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Следствие должно проверить наличие просчетов на этапах проектирования, строительства и эксплуатации подземки. А также установить ответственных лиц, из-за действий или бездействия которых случились разгерметизация и затопление тоннеля метрополитена", — сообщили в МВД Украины.

Предварительные выводы прокуратуры

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Накануне Киевская прокуратура уже побывала в тоннелях метро. Вместе с соответствующими специалистами там осмотрели и замерили трещины. Работают и геодезисты – они должны тщательно изучить причины подтопления киевской подземки. Напомню, синяя ветка пересекает пойму реки Лыбидь, так что строить метро там должны были с учетом всех угроз.



Так, 12 декабря 2023 с участием специалистов судебно-экспертного учреждения правоохранители провели осмотр перегонного тоннеля между станциями метро "Демеевская" — "Лыбидская" КП "Киевский метрополитен".

По результатам осмотра экспертами произведены соответствующие обмеры трещин в туннельных сооружениях и сводах и т.д.

Также эксперты констатируют необходимость детального анализа проектной, строительной, исполнительной и другой документации и геодезии с лабораторными исследованиями воды и грунта.

Это далеко не все проблемы

Но проблемы на этом не заканчиваются. В интервью изданию NV директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор мимоходом, но признался: в Киеве есть и другие проблемные участки метро.



"Есть ли такие у нас проблемные участки? Есть у нас разные участки, где водичка просачивается. Есть участки, которые планово мы уже нарабатываем проектные работы над тем, чтобы это ликвидировать снаружи. Может, есть проблема на линии, которая идет на Оболонь, там есть определенный участок", – говорит директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор.

Почему молчали о проблеме

Ничего больше Кандибор не уточнил. Но отметил, что первые проблемы на этом участке зафиксировали еще в 2011 году. Тогда и сдали эти станции. Пока же, уверяет он, метро в Киеве работает штатно, а ситуация, возникшая на участке "Демеевская"-"Теремки", не чрезвычайна.

"Чрезвычайной ситуации не произошло. У нас была только угроза. Многие правоохранители говорили, что заявили на расследование. Я думаю, что они будут привлекать определенных экспертов, которые сделают свои выводы. С нашей стороны, мы уже выводы имели от Научно-исследовательского института строительных конструкций. Он сделал предварительные выводы относительно крепления тоннеля изнутри, чтобы не произошло разрушения. Мы сейчас проводим определенные консультации со многими другими лицензированными структурами, которые могут нам дать объективный проект, объективный инженерный вывод, что делать снаружи", — сообщил Кандибор.

Починить метро обещают через полгода. В то же время добраться от центра до станции "Теремки" подземкой уже можно. 13 декабря поезда здесь начали ходить "челночным методом", то есть поезда будут ходить с большим интервалом — примерно каждые 13-17 минут, в зависимости от направления. В усиленном режиме работает наземный транспорт, который должен дублировать метро.



К сожалению, эксперты уже говорят, что заменить метро в Киеве полностью не получится. А "тянучек" и "пробок" станет в разы больше.

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Напомним, с 8 декабря в столице Украины прекратила работать часть станций синей ветки метро — от "Лыбидской" до "Теремков". В метрополитене разгерметизировался тоннель. ТСН.ua собрал все, что известно о подтоплении метро Киева.

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