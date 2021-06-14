Пошли на рыбалку и пропали: в Тернопольской области нашли мертвыми двух 16-летних парней

Подростков искали почти три дня и нашли мертвыми.

В Тернопольской области нашли мертвыми двух 16-летних парней, которые 11 июня пошли на рыбалку и пропали. Они плавали на лодке на Днестре.

Об этом в комментарии ТСН.ua сообщил пресс-секретарь Нацполиции Тернопольской области Сергей Крета.

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Парни в селе Устечко Чертковского района Тернопольской области ночью пошли на рыбалку. 11 июня в 3:00 они перестали отвечать на телефонные звонки. Поиски подростков продолжались три дня, их разыскивали спасатели, полиция и местные жители. 13 июня спасатели нашли тело 16-летнего Игоря, а в понедельник, 14 июня, — его друга Петра.

"Тело второго парня нашли буквально только что, его поднимают из воды. По данному факту открыто производство. Полиция устанавливает причины трагедии", — сообщил Сергей Крета.

Напомним, в Польше во время рыбалки на озере бесследно исчезли двое украинский.

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