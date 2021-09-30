Пошли за опятами и заблудились в дебрях: в Винницкой области патрульные 2 часа выводили из леса грибников

Пошли за опятами и заблудились в дебрях: в Винницкой области патрульные 2 часа выводили из леса грибников

Люди отошли на десять километров от машины и попали в самую гущу.

В Винницкой области патрульные спасли пятерых грибников, которые слишком далеко зашли в лес и уже не могли самостоятельно оттуда выйти. Двое мужчин и три женщины оставили машину на поляне и так увлеклись грибами, что потеряли тропу.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 30 сентября.

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Когда начало темнеть — позвонили в полицию и попросили помощи. Патрульные нашли машину грибников и, держа с ними телефонную связь, начали поиски, включив динамик и сирену.

На след компании вышли через два часа — грибники пошли на звуки полицейского авто. Выяснилось, что от своей машины люди отошли на десять километров и попали в самую гущу, которую местные называют "темным лесом".

Люди отделались испугом и сильно замерзли. Но успели собрать несколько ведер лисичек и опят.

"Проехали сколько смогли, далее пешком. Начали кричать. Затем они услышали звук, мы включили сирену и пытались их выводить по звуку. Около двух часов мы пытались их вывести из леса. Люди были напуганы, удивлены, что мы их нашли", — сказал Владимир Чуловский, инспектор сектора реагирования винницкой полиции.

Новости Украины: в Винницкой области патрульные спасли пятерых грибников, заблудившихся в дебрях

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