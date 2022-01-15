"Поскользнулась. Метров 200 летела и билась головой": детали гибели туристки на Говерле

Из-за непогоды говерлянский склон весь заледенел.

В Карпатах во время восхождения на Говерлу 57-летняя женщина погибла. Ее сын и его невеста травмированы. Их искали, а затем спускали с горы спасатели.

О трагедии рассказала 15 января корреспондентка ТСН.19:30.

В горах очень плохая погода: как по всей Украине сильный штормовой ветер. Кроме того, говерлянский склон весь оледенел. Туристы об этом знали, но пренебрегли, потому что считали себя достаточно подготовленными. Мол, смотрели в соцсетях, как ходили другие. Кроме того, сами уже бывали в зимних походах.

На Говерлу поднимались три человека: все жители Одесской области. Это девушка, ее жених и его мать. До вершины горы не дошли метров 800 из-за леда и ветра. Потому начали спускаться назад. Впрочем, поскользнулись. Их унесло с горы.

"Подниматься легко, а спускаться уже по льду. Я поскользнулась. Метров 200 летела. Головой билась все время. Были елки. Я смогла ноги выставить вперед. Если бы не эти елки, потому что там очень высокий обрыв, я бы спину точную сломала", — вспоминает потерпевшая туристка Виктория.

57-летняя женщина погибла во время восхождения на Говерлу | Новости Украины

Впрочем, для матери ее жениха именно деревья стали роковыми, предполагают спасатели. "Она не видела, где делись ее свекровь и муж. Когда она очнулась, набрала спасателей. По ее словам, минут пять была без сознания", — рассказала руководительница прессцентра ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области Кристина Перцович.

Женщина ударилась головой. Погибла на месте, еще до того, как прибыли спасатели. "Она, предварительно, ударилась головой о деревья. Не столько о скалистую поверхность, сколько просто упала головой к дереву. Получила травму головы, в результате которой, я так думаю, наступила смерть", — говорит заместитель начальника отделения прлиции №1 города Яремче Юрий Микитишин .

Спасатели быстро обнаружили пострадавших благодаря системе GPS-мониторинга, с которой сейчас работают, хотя туристы были разбросаны друг от друга по склону. Одновременно работали три десятка специалистов из нескольких поисково-спасательных отделений. Вытащить пострадавших из тех мест, куда упали, говорят, было непросто. "Пришлось использовать специальное альпинистское снаряжение, чтобы его поднять. Она была у скалы над обрывом. Ее нужно было поднимать, транспортировать на безопасную девушку горы", — говорит Кристина Перцович.

Пострадавших девушку и ее жениха доставили в больницу. У нее травмированная ключица. У него – бедро. К слову, у погибшей женщины как раз был сегодня день рождения. Ей исполнилось 57 лет.