Послал военного и призвал бить работников ТЦК: в Днепре — скандал с известным бизнесменом

"Героем" соцсетей господин Положай стал второй раз за неделю.

С нецензурной бранью послал военного копать, а затем призвал избивать работников ТЦК. В Днепре разразился скандал с участием гендиректора завода по производству окон Сергея Положая. Его остановили во время рейда в центре города. Как оказалось, за несколько дней до инцидента у мужчины был конфликт еще и с патрульной полицией — убегал от копов на собственном Бентли.

В компании, которую возглавляет Сергей Положай, заявили, что информация о событиях фейковая. В ситуации разбиралась корреспондентка ТСН Ольга Павловская

Пешеходная зона в центре Днепра, вечер субботы — спор мужчины с работниками ТЦК сняли свидетели:

“У меня здоровье – два тебя или десять. Ты мне будешь рассказывать, как себя вести и как говорить! Еще раз повторяю! Я — генеральный директор, где 1700 человек работает. А ты солдат, иди копай!”.

В Днепре разразился скандал с участием Сергея Положая/Скриншот из сюжета ТСН

На видео пользователи соцсетей узнают генерального директора местного завода по производству окон. Что это Сергей Положай — подтверждает он сам на своей странице в соцсети. Себя зовет Горой, а работников ТЦК призывает избивать.

"Я предъявил военный билет с обновленными данными, повестку продлено до 1 ноября, но эти черти говорят: у него нет ни бронирования, ни отсрочки и он подлежит мобилизации", — написал он.

И почти сразу закрыл страницу из-за возмущения пользователей.

"Героем" соцсетей господин Положай стал второй раз за неделю — за день до встречи с ТЦК горожане сняли, как копы гонятся по центру за бентли. Как бентли нарушает правила, показала патрульная полиция. На требования остановиться водитель не считался. От видео с нарушением водитель тоже пытается откреститься.

В патрульной полиции заявляют: у водителя были признаки опьянения и от прохождения осмотра отказался. На него составили несколько протоколов. Свидетели видели, как это было.

Личный номер г-на Положая выключен — абонент вне зоны. В то же время возглавляемая им компания обнародовала заявление, где информацию об об инцидентах назвала фейковой.

В Днепре разразился скандал с участием Сергея Положая/Скриншот из сюжета ТСН

"Опубликованное видео не полно, и контекст ситуации потерян и изложен в выгодном для кого-то свете", — говорится в сообщении.

В областном центре комплектования уверяют: полное видео с бодикамеры все подтверждает. И говорят: военнообязанный мужчина во время рейда обижал и угрожал работнику ТЦК, имеющему боевой опыт.

“С самого начала господин Положай вел себя грубо, агрессивно, обещал всех, цитирую, “порешать”, наказать и также использовал ненормативную лексику. Его попросили предоставить документы, подтверждающие его отсрочку во время мобилизации. Он не смог ее показать", — говорит представитель областного ТЦК СП Елена Кузина.

Почему его все-таки отпустили, в ТЦК не объясняют. Однако уверяют: реакция будет.

В Днепре разразился скандал с участием Сергея Положая/Скриншот из сюжета ТСН

“В настоящее время проводится проверка органами Национальной полиции по данному гражданину. И я думаю, что будет его привлечено к ответственности, потому что такое поведение позорно, недопустимо, особенно в сторону военных Вооруженных сил Украины”, — рассказала Елена Кузина.

По имеющимся данным, мужчина является офицером запаса, состоит на учете и не имеет бронирования. В полиции выясняют все обстоятельства. Компания, возглавляемая Сергеем Положаем, на запрос ТСН до сих пор не ответила.

Скандал в Днепре: бизнесмен Положай унизил военных во время рейда

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