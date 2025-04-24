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После атаки на Киев в "Охматдете" рассказали о состоянии пострадавших детей
В помощи медиков из-за российской атаки на Киев нуждалась младенец и подросток.
После ночной атаки на Киев 24 апреля в больницу «Охматдет» попали двое детей в возрасте полутора и 14 лет. Ребенок подросткового возраста госпитализирован в отделение интенсивной терапии.
Об этом в комментарии ТСН рассказал медицинский директор больницы «Охматдет» Сергей Чернышук.
«К нам после последней ночной атаки были доставлены два пациента каретами скорой помощи. Ребенок маленький — полтора года — был осмотрен нашими специалистами. К счастью, никаких серьезных повреждений не было, поэтому родители отказались от госпитализации и были выписаны», — рассказал Чернышук.
«А другой ребенок 14 лет получил множественные травмы — травмы ноги наиболее серьезные, грудной клетки. Он был полностью обследован, оказана первая медицинская помощь и госпитализирован в отделение интенсивной терапии», — сообщил медицинский директор «Охматдета».
Он отметил, что сейчас состояние этого ребенка стабильное и его жизни ничего не угрожает.
Напомним, по последним данным, из-за российской атаки на Киев в ночь на 24 апреля погибли восемь человек, за медицинской помощью обратились 77 человек. В столице повреждено 12 зданий.