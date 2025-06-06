После атаки РФ Киев парализовал транспортный коллапс: что происходит с метро и такси

Из-за атаки российских дронов повреждена линия метро в Киеве

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Утро после очередной массированной атаки российских окупантов в Киев обернулось для столицы настоящим транспортным коллапсом. Повреждения на перегоне между станциями «Дарница» и «Левобережная» частично вывели из строя ключевую «красную» ветку метро, оставив ее без доступа к депо и поездам. Это повлекло за собой огромные очереди на остановках и рост цен на такси до небывалых размеров.

Красная ветка без депо и поездов

С самого утра на остановках общественного транспорта левого берега столицы наблюдалось огромное скопление пассажиров. Люди отчаянно пытались добраться на автобусах на правый берег.

Из-за воздушной атаки россиян «красная» линия метрополитена осталась без доступа к своему депо, расположенному на левом берегу, в Дарнице. Это означает, что поезда не могут попасть на линию и уехать из нее. Из-за значительных повреждений наземный участок красной ветки не работает от станции «Лесная» до станции «Днепр».

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Подземный аврал и большие очереди

Движение поездов на красной линии организовано только от станции «Арсенальная» до станции «Академгородок». Однако работать могут только поезда, которые находились на ночном отстое в тупиках подземных станций. Поэтому на станциях красной линии сейчас наблюдаются огромные скопления людей — поезда курсируют с интервалом в 4-6 минут.

Дублирующий маршрут и переполненные автобусы

На левом берегу Киева, вдоль Броварского проспекта, тысячи пассажиров пытаются втиснуться в автобусы, направляющиеся на правый берег. Городские власти оперативно организовали дублирующий автобусный маршрут №1М между станциями «Лесная» и «Арсенальная».

Маршрут № 1М «Лесная» — «Арсенальная» включает остановки:

Станция метро «Лесная» (посадка пассажиров)

Станция метро «Черниговская»

Станция метро «Дарница»

Театр драмы и комедии

Станция метро «Гидропарк»

Арсенальная площадь

Обратное направление:

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Станция метро «Арсенальная» (посадка пассажиров)

Станция метро «Левобережная»

Станция метро «Дарница»

Станция метро «Черниговская»

Станция метро «Лесная»

К сожалению, на этом маршруте не хватает достаточного количества автобусов. Они заполняются людьми еще на станции «Лесная», ведь сюда прибывают многочисленные пассажиры из Броваров. Поэтому втиснуться в дублирующий автобус на «Дарнице» или «Левобережной» почти невозможно.

Космические цены на такси

Между тем, цены на такси достигли небывалых отметок — за поездки таксисты просят от 500 до 1000 гривен в зависимости от длины маршрута с левого на правый берег. Люди на остановках пытаются «поймать попутку».

Что говорят транспортники?

В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА отмечают, что с утра пытались вывести на дублирующий автобусный маршрут №1М транспорт из других автобусных парков, чтобы обеспечить сообщение между левым и правым берегами.

«С самого утра на дублирующий маршрут был выпущен ряд автобусов. Мы пытаемся вывезти весь поток пассажиров и вывести дополнительный транспорт, анализируем пассажиропотоки», — рассказали ТСН.ua в Департаменте.

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Они также соглашаются с тем, что таксисты просят сумасшедшие деньги, но Департамент не может влиять на ценообразование частных служб такси.

«Со своей стороны мы стараемся максимально привлекать общественный транспорт. Есть проблемы с человеческим ресурсом — водителями, но весь свободный подвижной состав сейчас работает на дублирующем маршруте», — добавили в Департаменте.

Чтобы уменьшить скопления, пустые автобусы оперативно направляют на другие станции, в частности, на «Черниговскую», откуда они забирают пассажиров. Вероятно, вечером возникнет проблема с возвращением людей с правого берега на «Лесную», поэтому количество автобусов от «Арсенальной» до «Лесной» увеличат.

Альтернативы метро и сроки ремонта

Киевлянам советуют пользоваться дополнительным наземным транспортом и зеленой веткой метрополитена. Также можно воспользоваться услугами Городской кольцевой электрички. Чтобы помочь метрополитену, Kyiv City Express запустил дополнительные рейсы каждые полчаса по направлениям Святошино — Вокзальная — Дарница и обратно.

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Относительно ремонта поврежденного участка метрополитена, в Департаменте уверяют, что на это нужно время. «По предварительным оценкам, мы рассчитываем, что через сутки поврежденные рельсы и кабели метрополитена должны заменить, и уже в субботу наземный участок заработает в обычном режиме. Работы там действительно много, это не одну шпалу заменить — повреждения нанесены существенные», — подытожили в Департаменте.

Дата публикации 14:04, 06.06.25 Количество просмотров 285 Новости ТСН 14:00 6 июня. Сборная Украины попала под обстрел! В Киеве беда с метро!