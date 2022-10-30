После Британии дневник 12-летней харьковчанки "Вы не знаете, что такое война" опубликует еще 18 стран

Ева, о дневнике которой говорят почти все мировые СМИ, сейчас в Ирландии, но вспоминает о своем любимом Харькове.

После Британии дневник 12-летней харьковчанки Евы Скалецкой "Вы не знаете, что такое война" опубликует еще 18 стран, говорится в ТСН.

"Вы не знаете, что такое война" — под таким названием дневник 12-летней Евы Скалецкой из Харькова, в котором ребенок описывал свои эмоции и все, что с ним происходит во время падения российских бомб, потери квартиры и выезда за границу, опубликовало английское издательство. В настоящее время книга Евы продается в Британских книжных магазинах, а аудиоверсию озвучила актриса Кира Нийтли.

Ева, о дневнике которой говорят почти все мировые СМИ, сейчас в Ирландии, но рассказывает о своем любимом Харькове, о 24 февраля, когда Россия впервые бомбила ее родной город. "И вдруг я проснулась от взрывов, наши окна смотрели на границу с Россией и в первый же день мы видели, как летели первые ракеты и машины начали жужжать, пищать", — описывает ребенок.

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Через неделю квартиры Евы не стало. "Мы жили в хорошем районе, у нас была большая квартира и на 6 день мы узнаем, что наша квартира была разбомблена кассетной бомбой. Я очень плакала. И в этот же вечер начала летать авиация, большой самолет начал сбрасывать бомбы и мы легли на землю, и мы просто молились”, — вспоминает девочка.

"Потом я увидела ракету, она просто летела на нас, и я через две минуты ее подняла, у нее началась паника, говорю: "одевайся спокойно", — рассказывает бабушка девочки Ирина, которая воспитывает ребенка после развода ее родителей.

После первого же спуска в подвал, Ева начала вести дневник. "Я получила этот дневник на Новый год — 2020, я положила его так на полочку и мне было не интересно писать... Когда началась война, я уже начала все записывать в дневнике, потому что это страшно было обсуждать, что происходит", — делится Ева.

Через неделю бомбардировки Харькова Ирина решила, что ребенка нужно вывезти в безопасное место, сначала это было Днепр и ехали совсем без вещей. На попытки бабушки вернуться и хоть что-то унести, Ева отреагировала эмоционально. “Она говорит, я с тобой. Я понимала, что это опасно, а она говорит, что если погибнем, то вдвоем”, — вспоминает бабушка.

Они бросили все и уехали на Западную Украину, в Ужгороде их поселили в школе с другими беженцами, тогда уж бабушка знала о дневнике. “Она по вечерам читала нам с подругой дневник и мы просто плакали, я сама не ожидала, что они могут так писать, вы когда его прочтете, сами это поймете, там без слез…”, — в слезах говорит женщина.

Когда в центр для беженцев приехали британские журналисты и спросили Еву о войне, она рассказала о своем дневнике. “Я ему открыла свой дневник. Конечно, никто из них не знал русского, но они сказали, что очень хотят сделать со мной репортаж. Я читала несколько страниц своего дневника”, – вспоминает Ева.

Журналистов это поразило, девочка настолько по-детски искренне описывала все эмоции, что репортеры убедили их с бабушкой, это нужно опубликовать. Те же журналисты предложили вывезти Еву и Ирину в Ирландию, где были люди, которые хотели приютить украинцев. На Западной Украине у женщины не за что было снимать жилье и школа, где жили переселенцы не могла так долго их держать. Наконец, бабушка согласилась на помощь иностранцев, и они оказались в Дублине.

У Евы появился даже литературный агент, а за ее дневник была борьба между издательствами. Победило то, что публиковало книгу "Гарри Поттера". Книга "Вы не знаете, что такое война" уже продается в магазинах объединенного королевства, а ее аудиоверсию вызвалась сделать актриса Кира Найтли.

Хотя с Евой она пока не встретилась, сказала, что ей в честь начитать такой эмоциональный дневник. В настоящее время Еве предложили уже 18 контрактов по поводу публикации книги в разных странах. Совсем скоро она выйдет и на украинском. “Только я услышала об этой книге, я сразу решила, что я буду ее издавать. Я не могу сейчас сказать, когда она выйдет, потому что мы будем ее печатать в Украине и хотели бы ее печатать в Харькове. Мы планировали ее к началу следующего года”, — отмечает директор харьковского издательства Юлия Орлова.

Ева еще хочет когда-нибудь пожить в Лондоне, потому что именно его видела в школьных учебниках, как учила английский. При всей этой популярности, говорит, заграница не заменяет ей дома. "По дому я скучаю", — говорит девочка.

“Когда у нее спрашивают, как ты, как ты адаптировалась… “А никак, боль в душе”. Говорит, что я буду счастлива, когда над Украиной будет мирное небо”, – добавляет бабушка.

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