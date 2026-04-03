После чего закончится война в Украине: аналитик назвал гарантированные предвестники

Военный аналитик Александр Коваленко назвал обстоятельства, которые гарантированно окажутся предвестниками завершения войны. / © ТСН

Реклама

Завершение войны в Украине, до которого еще, возможно, пройдет немало времени, все же будет иметь ряд четких предвестников.

Их перечень в комментарии для ТСН.ua уверенно назвал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

«Первым звонком станет несостоятельность российских войск держать оборону. Первым этапом станет неспособность наступать, и из этого будет исходить то, что они не смогут держать оборону. Как только начнет «сыпаться» оборона, сразу изменится их риторика», — говорит Александр Коваленко.

Реклама

Когда закончится война в Украине

По мнению Коваленко, сейчас россияне не могут полноценно организовать эффективную наступательную общевойсковую кампанию на весенне-летний период-2026.

«Это признаки того, что они уже на уровне достаточно существенного истощения. Настолько, что это влияет на наступательные действия. Не просто влияет на поле боя, поэтому они продвигаются довольно медленно. Россияне не могут сдерживать наши контратаки на некоторых участках. Они не могут полностью остановить их», — высказывает свое видение ситуации аналитик.

И приводит аргументы: «В 2026 году россияне захватывали украинские территории в меньшем количестве, чем украинские войска во время контратак освобождали. Можно сказать, что это намек на то, что в 2026 году россияне могут достичь того критического предела, когда их какие-либо наступательные действия не будут иметь существенного результата. Это действительно может произойти. Сейчас мы видим, что где-то у них оборона достаточно плотная и мощная, но повсюду можно найти щель, направление удара, которое будет достаточно критическим».

Резюмируя, он говорит, что россияне выдвигают свои требования, пока уверены в своих силах.

Реклама

По убеждению Коваленко, на пятом году войны речь уже не идет о том, что завершение войны может быть резким.

«К завершению войны мы идем с 2022 года, поэтому резким оно никак не может быть», — говорит эксперт.

Ракетные удары по России: остановят ли они войну

К этому он добавляет, что возможные удары Украины по России баллистикой могут стать панацеей.

«Только вопрос: удары по чему? Если мы говорим об ударах по столице России, например по их министерству обороны, то не вижу в этом особого смысла. А вот ударить так, чтобы вся Москва погрузилась в блекаут — это вполне возможно. Особенно сейчас, когда в некоторых регионах России есть проблемы со стабильным энергообеспечением. Или ударить по позиционным районам размещения российских средств ПВО», — высказывает свое мнение Коваленко.

Реклама

И отмечает: «Но это должен быть массированный удар, чтобы одновременно было много ракет, 30 или 40. Такие удары должны стать для них шоком, особенно — для жителей Москвы. Смысл ударов по Москве — это может стать репутационным ударом, демонстрацией масштабирования. Это продемонстрирует, что 23 февраля 2022 года в России было тихо и спокойно, а сейчас вот что происходит. Второе — это будет иметь шоковый эффект, который испытают жители российской столицы. Одного из немногих городов РФ, где можно сказать, что там комфортная жизнь. Я хотел бы верить, что это будет качественно спланировано, что будет масштабный комбинированный удар: 200-300 дронов, крылатые ракеты и баллистические».

Напомним, ранее сообщалось о том, что Рубио ошеломил реальным состоянием армии РФ.