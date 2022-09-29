После диверсии на газопроводах "Северных потоков", их могут и не восстановить: кому это выгодно

Из пробоин газопроводов до сих пор выходит технический газ на поверхность моря. И тем временем немецкая спецслужба предполагает, что магистрали разрушены окончательно и ввести их когда-нибудь в эксплуатацию будет невозможно, говорится в ТСН.

Утечка газа из обеих ветвей газопровода "Северный поток" и газопровода "Северный поток-2" фиксируют камеры. Пока нырнуть на дно Балтийского моря и расследовать причину повреждений невозможно. Власти Дании запретили судоходство вблизи места аварии и ограничили над ним авиацию. "Повреждения такого типа встречаются очень редко, и здесь вдруг целых три таких", — говорит глава энергетического агентства Дании Кристофер Боттзауф.

Стальные трубы обоих газопроводов покрыты слоем бетона и очень стабильны. Так что сразу было очевидно – это не несчастный случай, а диверсия. Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель требует расследования и обещает жесткий и объединенный ответ Европы. А президент Евросовета Шарль Мишель говорит о попытке еще больше дестабилизировать поставки энергетики в Евросоюз. Это гибридная война России, говорят в Польше. "Время, когда произошли эти взрывы, о многом говорит. Россия потеряла оперативную инициативу в Украине. Тем временем начал работать еще один трубопровод, Балтийский газопровод. Взрывы произошли очень близко к даньским территориальным водам, однако не в них, а в их экономической зоне. Иначе это было бы уже вторжением на территорию НАТО", — говорит министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

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Правительства Дании, являющейся членом Североатлантического союза, и Швеции, которая собирается обрести вскоре членство, серьезно обеспокоены собственной безопасностью. "Северный поток 1 и 2 не принадлежат Швеции или Дании. О нападении на шведскую или датскую территории речь не идет. Впрочем, несмотря на это наше правительство очень серьезно относится к этому инциденту, поскольку все произошло на близком расстоянии к нам и речь идет о нашей безопасности", – отмечает премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон.

Организовать взрывы в Балтийском море несложно, обученные аквалангисты спокойно могли заложить ко дну взрывчатку. Предполагают еще такую версию – газопровод чистит специальный робот, который могли оборудовать взрывчаткой. А самым вероятным называют применение малых подлодок, или использование специальных дронов.

Правительства Дании, Швеции и Германии уверяют, что угрозы энергетической безопасности этих стран нет, потому что оба газопровода уже не использовались. И это кстати тоже может быть причиной подрыва, чтобы Россия избежала судебных тяжб от европейцев за невыполнение газовых контрактов, потому что теперь все можно объяснить форс-мажором. Немецкие спецслужбы в это время предполагают, что после повреждений эксплуатировать "Северный поток" 1 и 2 будет уже невозможно.

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