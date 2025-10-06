После гибели военного свекровь поселилась в квартиру невестки: адвокаты шокировали историей

Адвокаты Кристина Очкур и Мария Левченко / © ТСН

Адвокаты Кристина Очкур и Мария Левченко рассказали, как после гибели военного в квартиру невестки заселилась свекровь и отказывалась оттуда уезжать.

Об этом они рассказали в интервью ТСН.ua.

«Это — обычное наследственное дело. В этом варианте, когда кто-то наглее — может прийти и вселиться без решения суда. В этой ситуации было очень агрессивно. Когда есть хотя бы маленькая доля — одна маленькая кровать, то человек имеет право туда зайти. Полиция не может запретить свекрови туда заселиться. Здесь нужно только договариваться. Бывает такое, когда срабатывает ненависть. Семейные наследственные дела характеризуется осадком», — пояснили адвокаты.

Адвокаты отметили, что из-за войны в Украине многое изменилось в наследовании.

«Так, как делят имущество сейчас, так как разводятся, раньше такого не было — во время полномасштабной войны у нас резко возросло количество дел по разводам», — заявила одна из адвокаток.