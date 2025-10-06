- Дата публикации
После гибели военного свекровь поселилась в квартиру невестки: адвокаты шокировали историей
Адвокаты рассказали, как в Украине делят имущество.
Адвокаты Кристина Очкур и Мария Левченко рассказали, как после гибели военного в квартиру невестки заселилась свекровь и отказывалась оттуда уезжать.
Об этом они рассказали в интервью ТСН.ua.
«Это — обычное наследственное дело. В этом варианте, когда кто-то наглее — может прийти и вселиться без решения суда. В этой ситуации было очень агрессивно. Когда есть хотя бы маленькая доля — одна маленькая кровать, то человек имеет право туда зайти. Полиция не может запретить свекрови туда заселиться. Здесь нужно только договариваться. Бывает такое, когда срабатывает ненависть. Семейные наследственные дела характеризуется осадком», — пояснили адвокаты.
Адвокаты отметили, что из-за войны в Украине многое изменилось в наследовании.
«Так, как делят имущество сейчас, так как разводятся, раньше такого не было — во время полномасштабной войны у нас резко возросло количество дел по разводам», — заявила одна из адвокаток.