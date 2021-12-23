После громкого скандала на железнодорожном вокзале Киева начали устанавливать елку: фото

В "Укрзализныци" утверждают, что елка на вокзале в Киеве стоит 600 тыс. грн.

В киевской прокуратуре расследуют исчезновение дорогостоящей елки. За нее заплатили пять миллионов гривен и должны были установить в главном вестибюле киевского железнодорожного вокзала. Но до 23 декабря праздничного дерева не было, его начали устанавливать только после громкого скандала.

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Об этом 23 декабря говорится в сюжете ТСН.19:30.

В пресс-службе "Укрзализныци" вечером, 23 декабря, сообщили, что на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве уже монтируют елку. Там добавили, что ее стоимость якобы не 5 млн грн, как сообщили в прокуратуре, а – 600 тыс. грн.

Новогодний детектив: в киевской прокуратуре расследуют исчезновение драгоценной елки

"На Южном вокзале елка была установлена еще на прошлой неделе, а 19 декабря включена волшебная новогодняя иллюминация на фасаде Центрального вокзала. Елка на Центральном вокзале точно засияет 24 декабря, накануне Рождества", — заверили в "Укрзализныце".

Укрзализныця

Напомним:

В Киеве прокуратура подозревает хищение 5 млн гривен на установке новогодней елки на Центральном железнодорожном вокзале. Деньги на нее выделили, но так и не установили.

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