После херсонской аварии с маршруткой в самом тяжелом состоянии водитель-нарушитель легковушки

После херсонской аварии с маршруткой в самом тяжелом состоянии водитель-нарушитель легковушки

Одна из пассажирок маршрутки также находится в больнице.

В Херсоне маршрутка столкнулась с легковушкой, три человека получили травмы.

Об этом идет речь в ТСН.14.00.

Авария произошла на перекрестке, где нет светофора. По главной дороге двигался пассажирский автобус, салон был заполнен наполовину. Перпендикулярно ему на перекрестке второстепенной дорогой ехал легковой автомобиль. Предварительно известно, что именно 20-летний водитель легковушки не пропустил маршуртку. От удара автобус с пассажирами съехал на тротуар, к счастью, там никого не было, поэтому никто из пешеходов не пострадал. Однако травмы получили два пассажира – одному из них медики скорой оказали помощь на месте, он лечится амбулаторно. А вот женщину, которая была в автобусе, забрали в больницу. У нее перелом бедра, пока к ней медики не пускают.

Впрочем, самое тяжелое состояние у водителя легковушки, его зажало в салоне, из автомобиля его вырезали спасатели. Он в больнице, состояние мужчины тяжелое — это все, что известно. С какой скоростью он двигался или был ли трезв, в полиции пока не комментируют.

Почему выехал на перекресток, объяснений следователям пока не дал, из-за его состояния разрешение проводить допрос врачи пока не дают.

В Херсоне маршрутка столкнулась с легковушкой – есть трое травмированных

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