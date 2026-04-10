Индексация пенсий в Украине: кто и когда может потерять субсидии на жилищно-коммунальные услуги

Пенсии в Украине

Пока пенсионеры подсчитывают, на сколько утолщились их кошельки после индексации пенсий, к содержимому этих кошельков незаметно подкрадывается неожиданная многими трата — увеличение оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Речь о тех, кто получает субсидии. Потому что если у субсидианта выросли доходы, это автоматически означает: за квартплату он способен платить больше, а государство ему будет помогать меньше, а то и вовсе прекратит помощь.

Субсидии в Украине: кто имеет дотацию на квартплату

Проблема масштабная, потому что по последним данным Министерства социальной политики (на октябрь 2025 года, когда начался прошлый отопительный сезон), субсидии на ЖКУ получали 1,7 млн домохозяйств. Среди них, по статистике, 1,3 млн домохозяйств, или 75% — это пенсионеры, по количеству лиц от 1,6 до 1,75 млн человек. Из них 900-950 тысяч или 70-75% — одинокие пенсионеры. Еще 25-30% — это супруги, «дед и баба», количеством 700-800 тысяч человек или 350-400 тысяч семейных пар. Остальные субсидианты — многодетные семьи, малообеспеченные, люди, которые по определенным причинам являются нетрудоспособными.

По закону, право на субсидию имеют семьи, у которых плата за ЖКУ больше, чем обязательный платеж (ОП). Он рассчитывается индивидуально и зависит исключительно от доходов семьи.

ОП домохозяйства (Д) в процентах от величины совокупного дохода семьи вычисляется по формуле:

ОП = среднемесячный совокупный доход Д/количество членов Д/базовый средний прожиточный минимум на одного человека в месяц, на 1 января 2026 года он равен 3074 грн /2×15%.

Пример расчета ОП для семьи из двух пенсионеров.

ОП =10000 грн/2лица/3074 грн/2×15% = 12,2% от дохода семьи. В гривнах обязательный платеж за ЖКУ равен сейчас 1220 грн, если сумма в квитанциях больше, остальное доплатит государство.

Поскольку субсидия рассчитывается как разница между суммой квартплаты и обязательным процентом платежа от дохода, то рост пенсии на 12,1% приводит к тому, что семья должна платить за квартплату больше самостоятельно, вплоть до полной отмены субсидии.

Индексация пенсий и субсидии: кто в группе риска

После индексации пенсий субсидия уменьшится у всех пенсионеров, кто ее получает. А полностью потеряют субсидии получатели так называемых «малых выплат», до 300 грн. По статистике ПФУ (который теперь занимается и выплатой субсидий), таких до 15%, в основном пенсионеры, это около 200 тысяч семей. Именно эта категория после индексации пенсии на 12,1% автоматически переходит в разряд тех, чей обязательный платеж становится выше суммы в платежке, а субсидия превращается в ноль.

Еще две категории кандидатов в «богачи» — работающие пенсионеры и те, кто достиг определенного возраста, при котором пенсионер получает обязательную надбавку к своей пенсии. У части работающих (до 650 тысяч человек) в апреле продолжается еще один перерасчет пенсий, который может повлиять на уменьшение или полную отмену субсидии на ЖКУ. А те, кто дожил до 70-ти, 75-ти и 80 лет, автоматически получают «возрастную» доплату к пенсии, это соответственно 300, 456 и 570 грн. Статистика по таким субсидиантам отсутствует, но их будет немного, оценочно несколько десятков тысяч.

По оценке члена Экономического дискуссионного клуба, заслуженного экономиста Украины Олега Пендзина, в группе риска также жители энергоэффективных домов, те, кто установил счетчики на тепло или утеплил стены. Их суммы в платежках небольшие, поэтому порог потери субсидии для них низкий. В региональном разрезе больше всего отказов будет в Киеве, городах-миллионниках и областных центрах, где высокая концентрация одиноких пенсионеров в небольших квартирах, и в регионах с активным внедрением энергосбережения.

Когда начнут «урезать» субсидии

Учитывая механизм назначения субсидий, изменений в расчетах не будет до нового отопительного сезона, или до октября, еще почти полгода. Единственное, что изменится — сама сумма субсидии с мая станет меньше, потому что из расчета уберут оплату за отопление, которое, очевидно, в теплое время года отсутствует. Напомним, субсидия назначается на 12 месяцев (с мая по апрель следующего года). Ее размер пересчитывают автоматически дважды в год: в мае — на неотапливаемый сезон (май-сентябрь), в октябре — на отопительный сезон (октябрь-апрель).

При перерасчете субсидии на неотапливаемый сезон учитываются доходы за III-IV кварталы 2025 года. То есть мартовское повышение пенсий 2026 года повлияет на размер субсидии уже во время следующего перерасчета субсидий на отопительный сезон 2026-2027 годов, когда во внимание примут доходы за I-II кварталы 2026 года.

Это означает, что последствия индексации пенсий настигнут пенсионеров-субсидиантов с 1 октября 2026 года. До того они будут получать и повышенную пенсию, и субсидию, рассчитанную по старым доходам.

Насколько уменьшатся субсидии

Интересно «пощупать», насколько индексация пенсий повлияет на размер субсидий для разных категорий получателей: от малоимущих, проживающих в небольших квартирах до тех, у кого состояние больше, но и жилье просторнее, поэтому субсидию на квартплату они также имеют. И не будет ли индексация пенсии не только «съедена» увеличенными суммами в платежках, но и приведет к убыткам для кошелька из-за потери субсидии.

Как разъяснили в ПФУ, попасть после индексации пенсии в минус из-за потери субсидии могут одинокие владельцы больших квартир. Потому что социальные нормы предусматривают оплату ЖКУ, в том числе отопления жилой площади и управления домом, только в определенных пределах. Для семьи из одного человека это 48,87 кв. м. Если квартира больше, например, 65 кв. м, то лишние 16 кв. м придется оплачивать самостоятельно, или получать дополнительное разрешение комиссии по субсидиям на увеличение субсидии. Разрешение действует только до изменения имущественного положения субсидианта, а индексация пенсии и считается таким «изменением».

Приблизительный расчет потерь таков. Допустим, у одинокого пенсионера квартира площадью 65 кв. м, и до индексации пенсии субсидия покрывала оплату отопления излишка площади благодаря отдельному решению комиссии по субсидиям. После индексации пенсия увеличилась на 700 грн, а новоназначенная субсидия действует только на 48,87 кв. м, поэтому за отопление надо доплатить самостоятельно 1100 грн.

Олег Пендзин советует заблаговременно, до начала отопительного сезона, получить новое решение комиссии по субсидиям на увеличение субсидии в индивидуальном порядке. Если комиссия не примет такого решения, а это ее право, а не обязанность, то итог неутешительный: индексация дала +700 грн, а доплата за метры забрала 1100 грн. Чистый убыток 400 грн. По словам эксперта, такие случаи не будут массовыми, а вот уменьшение субсидий на несколько сотен гривен окажется привычным делом.

Расчеты размера субсидии по приведенной выше формуле показывают: для семьи из двух пенсионеров, которые получают средние по Украине пенсии (после индексации это 7137 грн на человека) и проживают в 2-комнатной квартире площадью 65 кв. м, «точка пересечения», то есть когда субсидия становится нулевой, наступает, если размер квартплаты равен или становится меньше 2485 грн. При больших суммах в платежках субсидия останется, но станет символической — от нескольких гривен до нескольких десятков, хотя до индексации она составляла 350-400 грн в месяц в отопительный период.

Для пенсионеров с минимальными пенсиями, проживающих в 30-32-метровой хрущевке, субсидия уменьшится, но останется значительной. По расчетам, в новый отопительный период она будет достигать 1200-1250 грн, это на 150-180 грн меньше по сравнению с той, которая была раньше. Это примерно половина проиндексированной минимальной пенсии (+368 грн).

Выводы

В целом индексация пенсий перекрывает для пенсионеров-субсидиантов увеличение расходов на квартплату. Но есть одно но.

«Индексация пенсия должна была компенсировать инфляцию, что в какой-то степени удалось, — резюмировал Олег Пендзин, — Однако получатели субсидий, у которых пенсии небольшие и увеличились ненамного, по факту потеряли часть проиндексированных средств именно потому, что у них стали меньше субсидии».