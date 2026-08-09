После коррупционных скандалов в Киеве почти перестали строить укрытия: что известно

Укрытие

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В Киеве после громких коррупционных скандалов вокруг обустройства укрытий районные чиновники стали более осторожно использовать бюджетные средства.

В результате отдельные районы фактически перестали тратить выделенные деньги, в том числе на строительство новых защитных сооружений.

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Как началась история с укрытиями

В начале полномасштабной войны все 10 районов Киева сформировали свои запросы и после получения средств от Киевсовета начали активно ремонтировать уже существующие подвалы жилых домов.

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Такие помещения причисляли к самым «простым укрытиям». В то же время, полноценное строительство новых защитных сооружений потребовало значительно больше времени и средств.

По словам депутата Киевсовета Леонида Емца, именно такой подход позволял быстро увеличивать количество укрытий в отчетах районных чиновников.

Что произошло после коррупционных скандалов

Во время освоения средств в районах начались коррупционные скандалы, в частности, из-за закупок для укрытий.

«Когда РГА начали осваивать средства, почти сразу вылезла куча коррупционных скандалов с барабанами в укрытиях и другими причудами, которые только увеличивали стоимость ремонтов в подвалах», — говорит депутат.

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После этого в районные государственные администрации пришли с проверками правоохранители:

«В РГА пришли с проверками правоохранители — часть чиновников посадили, часть уволили. На их место пришли новые, но для города от этого лучше не стало».

По словам Емца, после этого должностные лица РГА стали более осторожно относиться к использованию средств:

«С тех пор должностные лица РГА стали более осторожно относиться к освоению средств».

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Однако это, по его словам, привело к другой проблеме — отдельные районы перестали использовать выделенные средства, особенно для строительства новых укрытий.

Сколько денег реально осваивают районы

Денежные средства на укрытие продолжали выделяться, однако часть районов не использовала их полностью.

«То есть деньги на эти нужды выделялись безотказно по-прежнему, но когда наступало время для отчетности и в РГА спрашивают: „А где укрытие?“, выясняется, что отдельные районы освоили только 3-5% выделенных средств», — говорит Емец.

При этом неиспользованные деньги не исчезают. Они остаются зарезервированными и переходят на следующий год:

«Кстати, средства, выделенные Киевсоветом на ремонт или строительство укрытий, никуда не исчезают, они остаются зарезервированными».

По словам депутата, деньги, выделенные на укрытие, никто не может забрать.

Почему проблема сохраняется

В тот период российские обстрелы Киева не были столь интенсивными, поэтому отсутствие новых полноценных укрытий не воспринималось как столь острая проблема.

Районные чиновники могли ограничиваться обустройством подвалов многоэтажек вместо строительства полноценных защитных сооружений.

Однако после усиления российских атак вопрос надежных укрытий в столице снова стал одним из самых острых.

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