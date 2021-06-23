После масштабного оползня в Одесской области несмотря на опасность до пляжа "прорываются" отдыхающие

Спасатели возобновили поисковую операцию после оползня.

В Лебедовке в Одесской области продолжили поисковую операцию на месте масштабного оползня. Спасатели приостанавливали работу на ночь. Женщину, чьи вещи накануне обнаружили брошенными на пляже у самого обвала, нашли в селе — живой и невредимой. Заявлений об исчезновении других людей не было. Но спасатели не уверены, что под завалом никого нет.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

После ночного перерыва работают с девяти утра, и работают в условиях повышенной опасности, так как сохраняется угроза повторного обвала. Два часа со склона упал огромный кусок земли. «10 человек личного состава и плюс местные организовали здесь ограждение... Очень опасно работать, вы сами видели, как рядом у нас продолжаются небольшие обвалы», — говорит начальник пожарного отряда ГУНП Украины в Одесской области Александр Лесной.

Розгресты землю, что упала на пляж накануне вручную невозможно. По предварительным оценкам, здесь по меньшей мере сто пятьдесят тонн. Поэтому решили задействовать трактор. Но доставить тяжелую технику на место было нелегко — подъезда сюда нет, местами море подступает вплотную к склону. Но трактор, буквально водой, добрался места. С его помощью искусственно обвалили слой почвы, что буквально нависала над спасателями.

Причинами обвала называют сильные дожди. Склоны и сами понемногу сползают, а ливень это ускоряет. Не случайно здесь повсюду стоят предупредительные таблички, здесь запрещено купаться. Однако отдыхающие предупреждениями пренебрегают, и каждый день рискуют жизнью. На пляже постоянно кто-то загорает. Вот почему спасатели предполагают, что и в момент обвала здесь были люди. Даже во время этих поисков были отчаянные, которые пытались прорваться из одеялами.

Новости Украины: в Лебедевке возобновили поисковую операцию

«Людей не удержишь, мы уже закрывали эти спуски и лентами ограничивали, то разрывают. Вчера вообще палатки поставили под обрывом, ходишь предупреждает, они не убирают, ругаются: «Покажите, где есть запрет», — рассказывает комендант курорта «Лебедевка» Александр Донич.

Пока под завалом никого не нашли. Предварительно курортники, которые живут рядом на базах отдыха, вернулись все. Заявлений об исчезновении тоже не было. Но в Лебедевке люди даже спят прямо в палатках, поэтому быть полностью уверенными, что под завалом никого нет, нельзя. Поэтому поиски продолжаются.

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