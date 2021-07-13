После массового отравления на мясокомбинате в Полтавской области в больнице оставляются 4 человека

Другие после исчезновения всех симптомов отпустили домой в удовлетворительном состоянии.
После массового отравления на мясокомбинате на Полтавщине в Глобинской больницы госпитализировали 14 его работников — одного человека в тяжелом состоянии, остальных в среднем.
Как рассказали ТСН врачи, у пострадавших отравление токсичными веществами.
На предприятии работают следователи. Уже возбуждено уголовное дело.
В медучреждении остаются 4 человека. Другие после исчезновения всех симптомов отпустили домой в удовлетворительном состоянии.
Врачи рассказывают, что пациенты начали к ним поступать с комбината с двух и к четырем часам ночи. Они имели головокружение, головная боль, боль за грудиной.
Пока устанавливают вещество, которым отравились люди, продукцию, которая была произведена в этот период, отправят на карантин. Не исключают, что партию вообще утилизируют.