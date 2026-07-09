После мобилизации отцов 14-летний Никита и 5-летняя Виола остались сами: как сложились их судьбы

14-летний Никита и 5-летняя Виола из разных семей, но их истории очень похожи. / © ТСН

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Получила щемящее продолжение история 5-летней Виолы Броновой из Кривого Рога, отца которой в конце июня мобилизовали на улице в то время, когда он направлялся в детский сад, а эта девочка, соответственно, оставалась до тех пор, пока ее не забрала к себе домой директор этого учреждения из-за того, что другие родственники ею не интересовались.

Как известно, впоследствии, через несколько дней после задержания, отца Виолы отпустили для того, чтобы он решил вопрос с документами — фактически он воспитывает ребенка сам и намерен это доказать в суде.

Вся эта ситуация настолько повлияла на 5-летнюю Виолу, что теперь она, пытаясь отблагодарить директор садика Наталию Евтушенко, приносит ей цветочки и дарит ей собственные рисунки.

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«Я для нее стала просто Наташей, она очень рада видеть меня. У меня уже склад рисунков от нее — и отпечаток ладони, и нарисованные карандашами, и цветы. Отец Виолы каждое утро приводит ее в сад, каждый вечер забирает домой», — сообщила нам Наталья Евтушенко.

Как сообщили ТСН.ua источники во властных структурах Днепропетровской области, в целом эта ситуация разрешилась в пользу ребенка якобы после того, как она получила колоссальную огласку и в нее вмешался местный военный прокурор.

После мобилизации отца-одиночки мальчик оказался в детдоме

Как выяснил ТСН.ua, недавно получила продолжение также история 14-летнего Никиты из Кривого Рога, который зимой остался один после того, как его отец был мобилизован, поскольку не имел оформленной отсрочки. Впоследствии ребенок оказался в детдоме, а еще через некоторое время при согласии своего отца нашел временное убежище в семье депутата областного совета Арины Пустовой.

Напомним, последняя в свое время узнала от знакомых, что Никита оказался в сложных жизненных обстоятельствах и предложила отцу мальчика, чтобы ребенок пожил в ее семье. По ее словам, отец Никиты согласился, были оформлены все необходимые документы.

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ТСН.ua обратился вчера, 8 июля к Арине Пустовой с вопросами о том, как сложилась судьба мальчика.

На это она ответила нам следующее: «Сейчас все очень хорошо. Во-первых, потому, что мальчик находится вместе с папой. Отец Никиты приехал решить вопрос с документами», — сообщила нам Арина Пустовая.

По ее словам, продолжаются судебные разбирательства — отец мальчика доказывает в суде, что он единственный родственник подростка.

По данным Криворожского городского совета, мать парня живет за границей, зимой обещала вернуться, чтобы решать вопрос с ребенком, но не приехала.

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Кроме того, случай с Никитой известен еще тем, что ребенок самостоятельно вызвал полицию после того, как отец не вернулся из ТЦК.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Кривом Роге ребенка мобилизованного отправили в интернат: мальчик долго искал отца. Тогда Омбудсмен и окружение мобилизованного рассказывали подробности того, что будет с ребенком, нуждающегося в уходе.

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