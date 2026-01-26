Погода в Украине / © Associated Press

Реклама

Зима в Украине готовит очередной крутой вираж. После экстремальных морозов к нам идет резкое потепление, которое принесет с собой настоящую оттепель. Однако радоваться рано: вместе с "плюсами" на термометрах страну накроют осадки в виде мокрого снега и опасного ледяного дождя.

Об изменении воздушных потоков и погодных рисках рассказал синоптик Укргидрометцентра Иван Семилит.

Температурные качели: где будет теплее всего?

С сегодняшнего дня в большинстве регионов Украины начинается постепенное повышение температуры. Быстрее всего весенний воздух почувствуют жители южных и западных областей.

Реклама

Прогноз по регионам:

Запад и юг: ожидается настоящая оттепель, от +5°C до +9°C .

Центр и север: температура будет колебаться от +1°C до -4°C .

Северо-восток (Сумщина, Харьковщина): здесь задержится морозный антициклон, температура будет держаться на отметке до -12°C.

К середине недели столбики термометров по всей стране поднимутся еще на 3-5 градусов.

Ледяной дождь и гололед: главные угрозы: главные угрозы

Потепление не будет солнечным. Вместе с теплыми массами придут активные фронты, которые вызовут сложные метеоусловия.

Иван Семилит, синоптик Укргидрометцентра: "В понедельник будет преобладать мокрый снег и дождь. Из-за колебаний температуры местами будет образовываться гололед. Воздушные потоки будут умеренными - 5-10 метров в секунду, преимущественно восточного и юго-восточного направления".

Реклама

Синоптики предупреждают о возможной гололедице, которая будет держаться до следующих выходных. В дополнение ожидается штормовой ветер, что может осложнить работу энергетиков.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 9:00 новости 26 января. Гибель нардепа! Ночные обстрелы! Ледяные дожди!