После морозов — ледяные дожди: синоптики ошеломили прогнозом погоды на неделю
Синоптик рассказал, какую погоду ожидать в Украине на этой неделе.
Зима в Украине готовит очередной крутой вираж. После экстремальных морозов к нам идет резкое потепление, которое принесет с собой настоящую оттепель. Однако радоваться рано: вместе с "плюсами" на термометрах страну накроют осадки в виде мокрого снега и опасного ледяного дождя.
Об изменении воздушных потоков и погодных рисках рассказал синоптик Укргидрометцентра Иван Семилит.
Температурные качели: где будет теплее всего?
С сегодняшнего дня в большинстве регионов Украины начинается постепенное повышение температуры. Быстрее всего весенний воздух почувствуют жители южных и западных областей.
Прогноз по регионам:
Запад и юг: ожидается настоящая оттепель, от +5°C до +9°C.
Центр и север: температура будет колебаться от +1°C до -4°C.
Северо-восток (Сумщина, Харьковщина): здесь задержится морозный антициклон, температура будет держаться на отметке до -12°C.
К середине недели столбики термометров по всей стране поднимутся еще на 3-5 градусов.
Ледяной дождь и гололед: главные угрозы: главные угрозы
Потепление не будет солнечным. Вместе с теплыми массами придут активные фронты, которые вызовут сложные метеоусловия.
Иван Семилит, синоптик Укргидрометцентра: "В понедельник будет преобладать мокрый снег и дождь. Из-за колебаний температуры местами будет образовываться гололед. Воздушные потоки будут умеренными - 5-10 метров в секунду, преимущественно восточного и юго-восточного направления".
Синоптики предупреждают о возможной гололедице, которая будет держаться до следующих выходных. В дополнение ожидается штормовой ветер, что может осложнить работу энергетиков.
