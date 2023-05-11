После обстрела Запорожья село превратилось в большой волонтерский штаб: люди остались без домов

Всего за сутки оккупанты нанесли по области 70 ударов, зафиксировано более трех десятков разрушений в 20 населенных пунктах Запорожья.

Ночью враг массированно атаковал поселок Малокатериновку в Запорожье. Пострадали 8 человек, трое из них — работники скорой. 4 дома сгорели дотла, еще 5 разрушены взрывной волной, говорится в ТСН.

О том, что ее дом горит, 20-летняя Анастасия узнала, когда была у друзей на другой стороне поселка. Укрывались в их подвале от обстрелов, а в это время их дом загорелся. "У нас дом горит, мы приезжаем, хорошо успели машину выкатить, а так все остальное сгорело и коты сгорели, только собака, но она обожглась", — рассказывает Настя.

Атака на поселок началась как стемнело, вражеские снаряды повредили более полусотни домов села. В доме пани Анны крыша выгорела дотла, хотя она пыталась самостоятельно потушить огонь, пока волонтеры не доставили семью в укрытие. “Страшно было, бахнуло, стекло вылетело и мы вышли. Мама говорит, что крыша горит. Мама в больнице теперь давление очень большое”, — рассказывает Анна.

Всего от кассетных снарядов пострадали 8 человек. Трое из них — работники скорой.

Утром местные начали разгребать завалы и подсчитывать ущерб. Специалистам уже удалось починить газовую трубу и возобновить электроснабжение в домах. Вся деревня превратилась в большой волонтерский штаб. "Все собрались, кто имеет возможность, людям нужно помочь, это горе такое", — говорит местный житель Владислав.

«Четыре дома полностью сгорели, людям двоим негде жить, сейчас размещают их, волонтеры приехали. Такого еще не было. Три залпа были сделаны из установки, из РСЗО, где-то 50 прилетов прилетело по Малокатериновке», — рассказывает глава ОТГ Владимир Сосуновский.

После ночной атаки по Малокатериновке враг днем нанес еще 4 авиаудара по Преображенской общине.

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