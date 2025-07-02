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После оккупации — на службу: один из самых молодых саперов ГСЧС откровенно рассказал, почему выбрал такую профессию
Один из самых молодых саперов ГСЧС откровенно рассказал о своей работе и, почему выбрал такую специальность.
Никита Флорецкий — один из самых молодых саперов ГСЧС, ему всего 21 год, из которых три года он на службе. В пиротехническое подразделение записался, когда услышал, что ребята ездят в ротации на восток и юг Украины. Ведь сам — с Херсонщины.
Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Аллы Пасс.
Никите Флорецкому 21 год. С детства мечтал работать в гостинично-ресторанном бизнесе, но 3 года назад стал сапером ГСЧС, чтобы ездить на Херсонщину. В Новой Каховке он родился и жил — пока не пришла Россия. С выездом от оккупантов его семья не медлила — понимали: то что враг местных не трогает, лишь вопрос времени.
Уже из Ивано-Франковска его отец ушел на фронт. Никиту, который тоже рвался в бой, остановил. Посоветовал идти в спасатели.
«Он мне сказал: ты будешь делать не меньшую работу, чем мы. Это разные направления и отрасли вообще, но мы спасаем по-своему», — говорит Никита.
Между ротациями юный сапер в тылу выходных нет — после массированных обстрелов собирает обломки вражеских дронов и ракет и ищет пропавших. Недавно помог найти 5-летнего мальчика. Работы, говорит хватает, даже когда война закончится, спасателям будет не до отдыха.
Он среди них самый молодой — говорят о Никите сослуживцы. Но война, жизнь в оккупации сделали его взрослым не по возрасту.
«Хочет учиться и пытается, как губка впитывать знания. И показывает эффективную работу, как сапер. Никита молодой, но у него перспективы большие», — говорит заместитель начальника части пиротехнических работ подводного и гуманитарного разминирования ГУ ГСЧС Василий Хмиль.
Возраст не помеха, чтобы стать сапером — говорят в ГСЧС. Легко научат как седовласых, так и юных коллег. Саперам работы хватит на десятилетия.
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