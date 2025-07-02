Никита Флорецкий / © ТСН

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Никита Флорецкий — один из самых молодых саперов ГСЧС, ему всего 21 год, из которых три года он на службе. В пиротехническое подразделение записался, когда услышал, что ребята ездят в ротации на восток и юг Украины. Ведь сам — с Херсонщины.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Аллы Пасс.

Никите Флорецкому 21 год. С детства мечтал работать в гостинично-ресторанном бизнесе, но 3 года назад стал сапером ГСЧС, чтобы ездить на Херсонщину. В Новой Каховке он родился и жил — пока не пришла Россия. С выездом от оккупантов его семья не медлила — понимали: то что враг местных не трогает, лишь вопрос времени.

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Уже из Ивано-Франковска его отец ушел на фронт. Никиту, который тоже рвался в бой, остановил. Посоветовал идти в спасатели.

«Он мне сказал: ты будешь делать не меньшую работу, чем мы. Это разные направления и отрасли вообще, но мы спасаем по-своему», — говорит Никита.

Дата публикации 10:42, 02.07.25 Количество просмотров 89 ТСН 10:00 новости 2 июля. 5 рекордов за уничтоженные вражеские корабли! Макрон побеседовал с Путиным

Между ротациями юный сапер в тылу выходных нет — после массированных обстрелов собирает обломки вражеских дронов и ракет и ищет пропавших. Недавно помог найти 5-летнего мальчика. Работы, говорит хватает, даже когда война закончится, спасателям будет не до отдыха.

Он среди них самый молодой — говорят о Никите сослуживцы. Но война, жизнь в оккупации сделали его взрослым не по возрасту.

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«Хочет учиться и пытается, как губка впитывать знания. И показывает эффективную работу, как сапер. Никита молодой, но у него перспективы большие», — говорит заместитель начальника части пиротехнических работ подводного и гуманитарного разминирования ГУ ГСЧС Василий Хмиль.

Возраст не помеха, чтобы стать сапером — говорят в ГСЧС. Легко научат как седовласых, так и юных коллег. Саперам работы хватит на десятилетия.

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