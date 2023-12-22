После окончания школы пошла в военкомат: 25-летняя командир "Руна" уже шесть лет защищает Украину

Командир отделения зенитно-артиллерийского взвода на псевдо "Руна" Виктория пошла на фронт в 19 лет и уже шестой год гонит оккупантов с украинской земли. Полномасштабное вторжение девушка встретила вместе со своей 56-й отдельной мотопехотной бригадой в окрестностях Донецка, а ныне сдерживает врага на Бахмутском направлении.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Ивана Петричака.

Виктория с позывным "Руна" уже 6 год защищает Украину. Стать военной девушка решила сразу после школы, она пошла в военкомат и подписала контракт. Сейчас "Руне" 25 лет и она главная сержантка, командир отделения зенитного артиллерийского взвода. В ее подчинении 8 членов экипажа.

"Руно"

Зенитная пушка, на которой воюет военная и ее побратимы, втрое старше Виктории. Это буквально музейный экспонат, который сняли с постамента в Одесской области и передали на фронт.

"Пушка старенькая, она 1957 года, как и ее калибр. Но работает относительно хорошо. Конечно бывают клинья, но если нормально обслуживать - то проблем обычно нет", - говорит "Руна".

Под Бахмутом так прикрывают нашу пехоту, поддерживают огнем штурмовиков, или расчищают от врага лесополосы.

"Руна"

"Руна" с ребятами уже не раз попадала под вражеский удар, имеет контузию. От решения Вики нередко зависит жизнь всего экипажа.

"Главное сохранить людей, а потом там техника и все остальное", – говорит сержант.

Напомним, экс-командир "Азова" Жорин назвал главное достижение ВСУ в этом году.

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