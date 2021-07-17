После открытия границы с Грузией, украинцам советуют посетить ледника Чалаади

Ежегодно он тает из-за глобального потепления.

Отрицательный тест или справка о вакцинации нужна украинцам, чтобы увидеть один из самых доступных ледников в мире. Он в Сванетии, на северо-западе Грузии. Маршрут к нему считают легким и коротким. Поэтому, посмотреть на ледяные скалы отправляются туристы со всего мира.

Об этом говорится в ТСН.19.30.

Маршрут к знаменитому грузинскому леднику Чалаади начинается от города Местия. Оттуда легко доехать на машине к подножью горы. А дальше пешком два километра в гору.

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Опытные путешественники считают этот маршрут легким. Для новичков — это приключение. Сначала путь лежит через лес. Затем — вдоль крутого берега горной реки. А дальше с полкилометра по огромным каминям.

Ледник Чалаади - 1800 метров над уровнем моря. Очень приятная прохлада и невероятная красота. Всего в Грузии свыше 600 ледников. Чалаади — самый доступный из них. Посмотреть на живописные пейзажи, увидеть ледник и начало горной реки, приезжают туристы со всего мира.

«Абсолютно невероятно! У нас нет ничего подобного на Филиппинах, у нас нет ледовых гор или гор, сделанных изо льда», — говорят туристы.

Новости мира: как добраться до одного из самых доступных ледников и что можно увидеть на месте

Ледник внешне совсем не белый, потому что покрытый пылью от камней. А с расплавленного льда начинается река Чалаади. В последнее время ледник тает все быстрее из-за глобального потепления. Ежегодно ученые из института географии отмечают на камне расстояние до ледника.

Пешее путешествие к Чалаади и обратно занимает от двух часов. Для трекинга лучше обуть ботинки на плотной подошве. А еще взять и панамку, и дождевик, и теплую куртку. Ведь погода в горах меняется очень часто.

Напомним, что с сегодняшнего дня Дания открыла свои границы для украинских. Правда, как уточнлы в нашем МИД, необходимо будет делать тесты на коронавирус перед путешествием и по прибытию.

А с завтрашнего дня украинских резидентов будут пускать и в Германию. Для этого необходимо будет иметь отрицательный тест на или сертификат о вакцинации.

Открываться для украинцев Европа активно начала после того, как на этой неделе Совет ЕС внес Украину в так называемую «зеленую зону» из-за хороших эпидемиологических показателей. При каких условиях пускать, пока каждая европейская страна решает самостоятельно.

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